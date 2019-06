Sport



Maila Venturi, il libero lucchese rinnova in A1 con il Bisonte di Firenze

sabato, 8 giugno 2019, 19:59

di Valter Nieri

Anche lei libero, anche lei è salita in serie A come Luna Carocci, ma a differenza di lei deve ora cominciare a conquistarsi il posto da titolare e vincere. Maila Venturi e Luna Carocci, due liberi usciti dal volley lucchese, le uniche che giocano in serie A. Per Maila un inizio di carriera professionistica con un futuro tutto ancora da affrontare visto che ha soltanto 22 anni.



Per arrivare in A1 al Bisonte di Firenze, la sua è stata una salita continua, una salita progressiva non certo avvenuta in balia delle circostanze ma di conseguenza al duro lavoro, migliorando la tecnica ma anche rafforzando la mente, credendo fermamente nella bellezza dei suoi sogni. Il suo impatto con il Bisonte è stato positivo, Firenze e il Nelson Mandela lasciano vivere e lavorare con tranquillità e Maila si è subito conquistata, pur giocando poco,la simpatia e l'affetto dei tifosi. A questo punto la proiezione dei suoi desideri è rimanere in questa splendida città, vicino casa, anzi sentendosi a casa con l'appartamento messo a disposizione e che divide con altre compagne. Un Bisonte che è gestito con professionalità dall'appassionato presidente Elio Sità e che non nasconde ambizioni ed auspici di alta classifica.



Nell'ultima stagione la squadra allenata da Giovanni Caprara (con il suo team tecnico ha un contratto fino al 2021) è giunta settima nella regular season, sfiorando le semifinali scudetto dopo essere uscita soltanto in gara 3 e soltanto al tie break contro Igor Gorgonzola, al termine di una partita spettacolare che ha fatto ribollire di emozioni il Palaigor di Novara. Maila è stata riconfermata anche per la prossima stagione assieme al centrale Sara Alberti, alla palleggiatrice Laura Dijkema, ai posto 4 Alice Degradi,la portoricana Daly Santana e all'olandese Nika Daalderop. Fra i nuovi arrivi la statunitense Mikaela Foe Oke e la centrale,vincitrice con Luna Carocci dello scudetto in Ligue A, Christina Bauer. Lascia invece il Bisonte dopo sei anni il libero titolare milanese Beatrice Parrocchiale, passata alla Saugella Monza. La speranza e l'augurio degli sportivi lucchesi quindi sarebbe quella di vedere nel Bisonte la spina dorsale formata dalle riconfermate Laura Dijkema e Maila Venturi.



"Il coach mi ha dato molte speranze - risponde Maila - è vero che dovrò meritarmelo ma ci tengo tantissimo a questo punto ad alzare un ulteriore scalino nell'asticella delle mie ambizioni,come farò di tutto per rimanere a Firenze il più a lungo possibile e contribuire ai successi futuri di questa gloriosa società".



Prima dell'inizio della preparazione il libero lucchese si sta esercitando in palestra per allenare muscoli,dorsali e addominali, con uscite alternate correndo sulle mura. Da quest'anno il Bisonte si affida a Nadia Centoni per la preparazione atletica. Qualche consiglio in più per Maila da parte di una concittadina non puo' che favorirla nel suo lavoro.