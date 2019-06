Sport



Marsili e Cristianini (Lucca Marathon) primi tra i veterani al ''Trofeo Sporting Club Selva Bassa"

mercoledì, 19 giugno 2019, 08:50

Organizzata dallo Sporting Club Selva Bassa di Quarrata, con la collaborazione tecnica della Podistica Quarrata, si è corsa a Quarrata la seconda edizione del ''Trofeo Sporting Club Selva Bassa", sulla distanza di 9 km per i competitivi e di 5 km per i partecipanti alla ludico-motoria.

La gara del settore assoluto uomini se l’è aggiudicata l'atleta locale Niccolò Chiti (Podistica Quarrata) che ha compiuto la distanza in 31'11'', e ha preceduto di 20'' il pratese Giacomo Pizzicori (Atletica Prato), di 30'' Mario Bendoni (Asd Montemurlo M.T.); hanno seguito al quarto posto Alessandro Fiore (Nuova Atletica Lastra) e al quinto Marco Bonacchi (Alpi Apuane).

Nei veterani uomini il primo posto è andato al lucchese Andrea Marsili (Lucca Marathon) in 31'50'', secondo posto per Marco Giovannetti (Frestyle Triathlon) e terza posizione per Aldo Torracchi (Nuova Atletica Lastra).

Roberto Casagni (Asd Montetmurlo Mt) si è classificato al primo posto nei veterani argento uomini, concludendo la gara in 36'40''; secondo posto per Santi Santangelo (Atletica Casone Noceto Parma) e terzo Mauro Giorgetti (Camigliano Lucca).

Nelle donne assolute ancora un successo per Linda Grazzini (Podistica Avis Copit Pistoia) che nei km 9 della gara ha ottenuto il tempo di 36'31'' e ha preceduto di 8'' Ambra Pucci (Nuova Atletica Lastra) e di 26'' Astrella Claudia (Atletica Castello Firenze), al quarto posto Kidest Paoli (Atletica Prato), al quinto Andrea Lucaci (Run....dagi) .

Successo per Flavia Cristianini (Lucca Marathon) nelle donne veterane, in 42'23'', seconda piazza per Silvana De Pasquale (Il Fiorino), terza Patrizia Franchi (Cai Pistoia).

La Podistica Pratese, con 35 iscritti, si è aggiudicata la classifica per società, seguita al secondo posto dalla Silvano Fedi Pistoia(27) e terzo gradino del podio alla Podistica La Stanca Valenzatico (20).