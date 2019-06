Sport



Miria Rossetti Busa torna in "azzurro": dal 4 al 7 luglio sarà ad Assisi e dall’8 in Irlanda per un dual match contro la nazionale irlandese

giovedì, 20 giugno 2019, 16:42

Negli ultimi tre anni la cifra delle donne che praticano il pugilato nelle oltre novecento palestre federali è raddoppiata : il pugilato garantisce in tempi brevi il raggiungimento di obbiettivi oltre al benessere psico fisico e rappresenta anche un valido strumento di autodifesa a cui si va ad aggiungere l’innalzamento immediato dell’autostima.

La Pugilistica Lucchese oltre ai corsi amatoriali dove sono presenti in buon numero le ragazze ha nel gruppo degli agonisti tre atlete: Corina Babici ( elite 2 di 51 kg che alterna la palestra con il lavoro e due figli ) e poi due schoolgirl che ancora devono compiere 14 anni; Noemi Garofano e Miria Rossetti Busa . Ieri 19 giugno con un breve messaggio Valeria Calabrese tecnica federale del settore femminile della Federazione Pugilistica Italiana ha contatto il “maestro” Giulio Monselesan ( dal 16 di Giugno Monselesan è stato promosso Maestro di 1° livello ,dopo aver brillantemente superato gli esami ad Assisi lasciandosi alle spalle la qualifica di tecnico ) annunciandogli la prossima convocazione in “nazionale “ della Rossetti che dovrà presentarsi ad Assisi al centro federale il 4 di Luglio per poi andare in Irlanda a sfidare le pari età per un dual match Irlanda -Italia , un test molto impegnativo per le ragazzine azzurre chiamate poi a fine agosto ai campionati europei in programma in Georgia . Miria Rossetti potrebbe quindi non solo debuttare in maglia azzurra e sarebbe la prima boxer nella storia dello sport lucchese a centrare questo obbiettivo ma parteciperebbe anche alla massima competizione europea per la sua categoria 44 kg schoolgirl .Sono tanti anni che un pugile lucchese non veste i colori azzurri ( Samuele Giuliano avrebbe dovuto partecipare ai campionati europei Junior che si sono svolti a Galati in Romania a fine maggio ma dopo mesi di preparazione la nazionale junior si è fermata ai 66 kg come partecipazione escludendo cosi Giuliano che combatte nei 75 kg ). Bisogna tornare al 1986/89 quindi ad oltre trenta anni fa per trovare negli annali due pugili che hanno vestito la maglia azzurra e cioè Gianfranco Vantaggioli e Henry Ferrari; prima Guido Modena ( a Giulio Monselesan non arrivo mai una chiamata ) mentre per arrivare ai giorni nostri Marvin Demollari fu convocato ma poi non è mai stato messo alla prova così come Nicola Henchiri . Henry Ferrari invece ebbe molta attività internazionale partecipando ai campionati europei junior in Danimarca nel 1986 , medaglia d’Argento al Torneo Internazionale Italia disputato a Firenze dove perse in finale sconfitto dall’allora campione mondiale junior Olaf Treen ( ancora c’era la DDR ) , dual match contro la Tunisia , Canada , al tempo c’era la Yugoslavia e poi nel 1988 poche settimane prima dell’olimpiade di Seoul fu mandato a Bucarest ad affrontare Dumitrescu il pugile più accreditato per la medaglia d’oro nei pesi leggeri , Ferrari lo affrontò ad armi pari perdendo di misura e la sua prova poi servi ai tecnici azzurri per preparare la finale olimpica vinta d Giovanni Parisi per k.o contro Dumitrescu : altri tempi nemmeno troppo lontani di un mondo che adesso non esiste più , il blocco sovietico nel pugilato con la canottiera la faceva da padrone in Europa dividendo le medaglie a livello mondiale con Cuba .

Miria Rossetti sarà in grado di far riprendere quota al pugilato lucchese? Non rimane che aspettare pochi giorni per vederla varcare i confini nazionali e poi salire sul ring contro una nazionale tra le più forti a livello mondiale.