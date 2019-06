Sport



Nottolini e CTT Monsummano uniti nell'attività giovanile con "InVolley Project"

giovedì, 13 giugno 2019, 18:25

di Valter Nieri

La Nottolini alimenta il futuro del volley e delle sue squadre divenendo capofila del progetto "InVolley Project", un canale che interessa il settore giovanile istituito in simbiosi dal presidente della società bianconera Paolo Gradi ed il presidente del CTT Monsummano Maurizio Castagna, con direttore tecnico Sandro Becheroni.

Un patto siglato in sinergia con la peculiarità di creare squadre giovanili di livello,da proporsi come riferimento del territorio "Appennino Toscano" che comprende le province di Lucca, Pistoia e Massa Carrara per quanto riguarda le Under 14-16 e 18.

"Dobbiamo abituare - dice il presidente Paolo Gradi - le ragazze a strutturare il loro tempo di pari passo con la crescita fisica. Un processo lento ma costante rastrellandone un gran numero e consentire loro di ambire ad essere selezionate per i campionati più importanti".

Siglato l'accordo fra le due società, gli allenamenti sono previsti nelle palestre del Palapiaggia e di Camigliano con molte ragazze del Monsummano pronte a trasferirsi con i pullmini messi a disposizione dalle società. A livello tecnico l'Alex Fergusson della Nottolini Sandro Becheroni è già al lavoro per formare i gruppi che prenderanno parte alle categorie giovanili ed ai campionati di 1.a Divisione e serie D regionali. Lo sponsor di questo progetto è Toscanagarden, azienda leader nelle casette di legno e accessori per giardini con sede a Orentano di Pisa.

LA BIONATURA NOTTOLINI E LA STRUTTURA SOCIETARIA CHE CRESCE

La società vollystica di Paolo Gradi sta seguendo modelli di programmazione puntando sullo sviluppo e la valorizzazione del brand societario come fattore chiave.

"L'acquisizione di sponsor, per una maggiore crescita economica, è fondamentale e per farlo ci dedichiamo a favorire una sempre più fattiva collaborazione alle parti coinvolte. La vittoria sul parquet e le nostre dichiarate ambizioni di puntare ai play-off con la prima squadra nella prossima stagione dipendono sempre dalla combinazione di più fattori e nel mio quinto anno di presidenza penso che la società abbia fatto notevoli passi avanti non soltanto a livello di risultati ma anche strutturale. Una società che vuole diventare un punto di riferimento nel volley regionale anche grazie ad un buon brand identity, ed esporre i suoi programmi attraverso la comunicazione online e marketing. Gli strumenti sui social sono gestiti con professionalità da Chiara Gradi".

MERCATO BIONATURA

Sul fronte prima squadra le ambizioni dichiarate dalla società sono di entrare nei play-off per salire in A2. Il primo tassello nella campagna di rafforzamento è stato cucito con l'arrivo della banda sanminiatese ventenne Lara Salvestrini. Con il suo 1,83 di altezza non le sarà difficile salire a rete e schiacciare dalle posizioni laterali. L'anno scorso in A2 con la squadra siciliana del Marsala, è scesa di categoria per puntare a riconquistarla vicino casa.

Sono tre al momento le bande titolari che si alterneranno a seconda dell'impostazione di gioco della squadra avversaria. Due in campo ed una in panchina fra Chiara Puccini, Beatrice Roni e Lara Salvestrini. Il Team Manager Valentina Maltagliati è in contatto con diversi procuratori, perché serve urgentemente una centrale da alternare alle riconfermate Arianna Magnelli ed Erika Mutti.

Piace molto la ventisettenne di Carrara Giada Boriassi, nell'ultima stagione a Soverato in A2. Serve anche un secondo opposto per la panchina nel sostituire in caso di necessità la titolare Sofia Renieri. Libero riconfermato Ilaria Battellino, 2.o libero Asia Ceragioli, promossa dalla D alla prima squadra. Palleggiatrici riconfermate sia Francesca Bresciani, sia Sofia Migliorini con una regia giovanissima visto che hanno soltanto 20 anni. Salutano invece la Nottolini Giada Becucci, non accetta la panchina e Cecilia Batori. Il secondo libero Ilaria Miccoli se ne va a fare la titolare all'Ambra Cavallini di Pontedera.