Sport



Nuove sfide per Andrea Lanfri, tra le montagne e gli oceani

lunedì, 17 giugno 2019, 14:28

di eliseo biancalana

"From summit to the ocean" è il nome della nuova sfida del campione paralimpico Andrea Lanfri, che si appresta a partire alla conquista del Monte Rosa per poi procedere in mountain bike verso Santiago de Compostela. A ottobre invece l'atleta di Sant'Andrea di Compito si recherà sulle montagne del Nepal. Queste iniziative sono finalizzate alla grande impresa prevista per il 2020: la scalata dell'Everest.

"Auguro a Lanfri il successo che merita per l'iniziativa che è molto ardita" ha detto Giorgio Serafini, titolare della concessionaria Lucar, dove si è svolta la conferenza stampa. Costretto al momento a ritirarsi dall'atletica, Lanfri sta mettendo tutte le sue forze in un'impresa da Guinness dei primati: essere il primo uomo al mondo con amputazione agli arti inferiori e superiori a conquistare la vetta dell'Everest. L'impresa dovrebbe avvenire nel 2020 (tra aprile e maggio) ma intanto l'atleta si sta allenando e "From summit to the ocean" servirà come preparazione. Lanfri partirà per il Monte Rosa assieme alla compagna Natascia il 20 giugno per piazzare la propria bandiera sulla Punta Dufour. Tornati a valle, i due proseguiranno lungo il cammino di Santiago verso l'oceano su due mountain bike messe a disposizione da Tmp Bike di Rovigo. Il viaggio durerà quasi due settimane.

Poi, a ottobre, una nuova impresa. Lanfri si recherà in Nepal per scalare lo Hiunchuli, una vetta dell'Himalaya di ben 6441 metri. "Un ottimo test mentale e fisico" l'ha definito l'atleta. Lanfri sarà accompagnato dall'amico Luca Montanari. "Siamo solamente in tre, se si aggiungono altri abbattiamo i costi" ha spiegato Lanfri, facendo tramite la stampa un appello per trovare nuovi compagni di avventura (che ovviamente devono avere una preparazione adeguata all'impresa). "Non farò una spedizione commerciale – ha detto l'atleta –. La mia speranza è di farla senza ossigeno supplementare, che userò se ci sarà bisogno. La cosa che mi preoccupa di più è il fattore meteorologico". Lanfri porterà come abbigliamento una tuta pesante sopra e leggera sotto e delle scarpe di goretex. "Stiamo sperimentando le tipologie di protesi da utilizzare – ha spiegato –. La parola chiave è il peso: voglio partire ultraleggero".

Nel frattempo Lanfri continua il suo impegno nel sociale. "Andrea da marzo è il nostro testimonial" ha ricordato Domenico Passalacqua, presidente di Luccasenzabarriere onlus. Con l'associazione, a luglio Lanfri farà da guida ad alcuni ragazzi impegnati in dei campi estivi a Capannori. I giovani partiranno dalla concessionaria Lucar e poi proseguiranno verso le Parole d'Oro. "Parlerò un po' della mia storia e insegnerò alcune minime cose tecniche – ha detto Lanfri –. La prima cosa è il divertimento".