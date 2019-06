Sport



Parco inarrestabile a Lucca, ottime prove a Quarrata e Montecatini per Togneri e Mattei

lunedì, 24 giugno 2019, 11:54

Settimana lunga e ricca di gare, con pioggia di medaglie, per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Giovedì 20 Giugno, a Quarrata, al “Trofeo Pizza al Ponte”, ottimo bronzo assoluto per Erica Togneri; Venerdì 21 Giugno, a Lucca, alla “Lucca 5k”, ottime prove per Andrea Cavallini (5 assoluto e argento di categoria), Daniele Rubino (9 assoluto e oro di categoria), Matteo Coturri (10 assoluto), Lorenzo Checcacci (13 assoluto e argento di categoria), Omar Njie (14 assoluto), Moussa Kone (17 assoluto), Mimmo Marino (18 assoluto), Jamego Abdou Rahmane (23 assoluto), Luca Lombardi (35 assoluto e bronzo di categoria), Marco Mattei (46 assoluto), Emanuele Andreuccetti (94 assoluto), Emilio Canini (149 assoluto), Arturo Sargenti (206 assoluto) e Federico Giannini (207 assoluto); Sabato 22 Giugno, a Chiavari, alla “Mezza maratona di Chiavari by Night”, ottimo argento di categoria per Lorenzo Checcacci (14 assoluto); a Firenze, alla “Cetilar Run Notturna di San Giovanni”, bel bronzo assoluto per Jilali Jamali e buone prove per Juri Mazzei (19 assoluto), Daniele D’Andrea (27 assoluto), Riccardo Durano (85 assoluto), Ludmillo Dal Lago (369 assoluto) e Alice Parducci (23 assoluta); Domenica 23 Giugno, a Montecatini, al “Trofeo Raul Bellandi”, ottimo terzo posto assoluto per Adriano Mattei, bronzo assoluto per Roberto Cardosi e buone prestazioni per Michelangelo Fanani e Leonardo Pierotti; a San Vincenzo, al trail “Easy trail San Vincenzo”, vittoria per Roberto Ria e ottima prova per Alessandro Marlia (9 assoluto); a La Spezia, al “Trail del Golfo dei Poeti”, ottima prova di Giovanni Bergamini; a Gaggio diPodenzana, al “Trofeo Ballarini”, buone prove per Mirco Toma (32 assoluto) e Maurizio Folegnani (72 assoluto).