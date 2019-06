Piazzano vince la Coppa Primavera Aics a 11

Altri articoli in Sport

martedì, 18 giugno 2019, 11:11

Loredana Rodilosso, nuovo gioiellino della PULITI, ha vinto a Cascina la fase regionale del Trofeo CONI, ultimo appuntamento stagionale della scherma toscana

lunedì, 17 giugno 2019, 20:30

Con un grip perfetto ha mirato al centro e la Freccia di Ficarazzi è andata a segno anche nel 2° Trofeo Città di Rieti riservato alle categorie élite Under 23. E' questa la quarta affermazione stagionale di Filippo Fiorelli che manda in orbita il Gragnano Sporting Club, oggi fra le...

lunedì, 17 giugno 2019, 14:28

"From summit to the ocean" è il nome della nuova sfida del campione paralimpico Andrea Lanfri, che si appresta a partire alla conquista del Monte Rosa per poi procedere in mountain bike verso Santiago de Compostela. A ottobre invece l'atleta di Sant'Andrea di Compito si recherà sulle montagne del Nepal

lunedì, 17 giugno 2019, 11:12

E' mancata soltanto la vittoria ieri al Cicloteam San Ginese nella 25^ Sportful Dolomiti Race, ma non certo il podio conquistato da cinque suoi atleti

lunedì, 17 giugno 2019, 10:32

Fine settimana d’oro per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, dove domenica 16 giugno, la conquista del titolo italiano UISP a squadre di corsa in salita al termine della mitica salita di San Pellegrino in Alpe ha dato un ulteriore riconoscimento al lavoro biancoverde in questo 2019

lunedì, 17 giugno 2019, 09:34

La gara di Porcari in scena domenica 16 giugno, organizzazione Asd Empi Karate Porcari con l'ente Csen Toscana ha visto sui tatami i preagonisti e la categoria agonisti esordienti e cadetti