Pro Cycling Fanini: Leonora Geppi terza a Parabiago

lunedì, 24 giugno 2019, 15:32

Grande prestazione della "Pro Cycling Team Fanini" a Parabiago in provincia di Milano (Trofeo "Rancilio Ladies").

La formazione del general manager Manuel Fanini è infatti riuscita a piazzare sul podio, in terza posizione, una positiva Leonora Geppi che è stata preceduta dalle sole Lisa Morzenti (Eurotarget Bianchi) e da Silvia Pollicini (Valcar).

Leonora (20 anni) è uscita alla distanza dopo che la formazione lucchese si era messa in evidenze inserendo Marzia Salton Basei e Simona Bertolotti nelle varie fughe di giornata.

"Finalmente abbiamo raccolto i frutti di un grande lavoro di squadra – ha sottolineato – Manuel Fanini – le ragazze stanno crescendo di condizione proprio in avvicinamento al Giro d'Italia; e questo mi fa ben sperare per la rassegna rosa".

A proposito del Giro Rosa, come vi avevamo anticipato, la "Pro Cycling Team Fanini" si è rinforzata grazie all'arrivo della milanese Silvia Folloni. L'atleta, appena 19enne, arriva dalla Ziraf Guerciotti, è al secondo anno da "elite" ed è una ciclista completa anche se preferisce i percorsi mossi ma con salite non troppo lunghe.

Domenica il team prenderà parte ad una gara open nelle Marche, a Corridonia (Macerata). Da lunedì, poi, le ragazze saranno in ritiro in lucchesia e versilia per rifinire la preparazione in vista dell'imminente Giro d'Italia.

"Alla corsa rosa – ha concluso il general manager – vogliamo metterci in evidenza dando battaglia in ogni tappa. Le ragazze sono determinate; se dovesse arrivare un bel risultato non rimarrei per niente sorpreso".

