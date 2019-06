Sport



Pugilistica Lucchese, conferme per la squadra giovanile

venerdì, 14 giugno 2019, 10:36

Domenica 9 giugno a Marina di Carrara si è disputato il 6° Criterium Regionale Giovanile di Pugilato della Toscana, gara valida per partecipare al Trofeo Coni Kinder + sport edizione ’19 che sarà in programma dal 26 al 29 settembre a Crotone Isola Capo Rizzuto. Il Trofeo Coni Kinder è la più importante manifestazione sportiva che si svolge in Italia per la fascia di età compresa tra 10 e 14 anni (under 14) ed ogni regione presenta una rappresentativa in ogni disciplina.

A Marina di Carrara la Pugilistica Lucchese ha come sempre presentato una squadra agguerrita e numerosa: nei cuccioli Andrea Sgueo ha vinto confermando il predominio nella categoria con il sesto centro su altrettante gare, Sgueo è campione Toscano e rappresenterà la Toscana alla Fase Nazionale Coppa Italia Giovanile in programma a Latina dal 21 al 23 giugno. Bene anche le prove di Marchetti e Pulvirenti , nei cangurini hanno gareggiato Zeno Bianchi e Filippo Caselli che a livello regionale sono arrivati al 3° posto assoluto. Nei canguri le coppie che hanno gareggiato domenica sono state formate da Riccardo Colombini e Massimo Maida che sono arrivati secondi , Colombini e Matias Demollari, Alessandro Marino e Abd Almottalib. La coppia Leonardo Bruni e Demollari è giunta seconda assoluta in Toscana per pochi punti , sfiorando la partecipazione alla finale nazionale .

Un altro successo è arrivato negli allievi con la coppia dei veterani Riccardo Matteucci e Sasha Mencaroni che vincendo la gara di Marina di Carrara conquistano anche la partecipazione nella squadra della Toscana per il Trofeo Coni di fine settembre , Mencaroni e Matteucci sono anche campioni toscani e parteciperanno alla finale nazionale di Latina con l’obbiettivo di centrare la vittoria finale (Puglia, Campania, Sicilia da battere ) . Da menzionare le prove di Maida Alessandro in coppia con Matteucci (jolly), Martyn Abbate e Stefano Micheli , Omar REzgui e Sergio Turchi.

Giulio Monselesan in questo fine settimana sarà impegnato ad Assisi per superare gli esami per passaggio a tecnico di 1° livello della Federazione Pugilistica Italiana, ma è anche il tecnico designato per accompagnare la squadra giovanile della Toscana a Latina.

E’ stata invece rimandata la manifestazione che era stata programmata per Sabato 15 Giugno a Marlia presso il mercato coperto di Via Paolinelli: l’esame del tecnico Monselesan , impegni concomitanti di alcuni dei pugili lucchesi (Trofeo Città di Carrara) ed infortuni hanno fatto prendere a malincuore la decisione di rimandare la serata al mese di Luglio molto probabilmente dopo la prima quindicina del mese.