Sport



Pugilistica Lucchese: Demollari scalda i muscoli, Frugoli vince a Marina di Carrara

giovedì, 13 giugno 2019, 11:11

Marvin Demollari è pronto al rientro dopo l’infortunio che lo ha tenuto bloccato dal 14 febbraio (frattura scomposta del radio braccio destro) ed ha scelto una serata importante ,quella in cui Nicola Henchiri sul ring di casa a San Giuliano Terme darà l’assalto al Titolo Italiano dei pesi Super Piuma detenuto da Giuseppe Carafa, la sera scelta è il 28 giugno allo stadio G.Bui.

Demollari avrà come avversario il pugile dell’est europa Serhii MaKarenko, ragazzo di 19 anni con passaporto ucraino: un pugile molto giovane ma che vanta già 8 match da professionista e che assicurano è in grado di impensierire il boxer lucchese per le sei riprese fissate al limite dei pesi leggeri.

L’auspicio intanto è che Demollari fornisca una prova convincente con Makarenko , che Henchiri riesca a mettere le mani sulla cintura e poi chissa che in prossimo futuro non vada in scena il rematch dello scorso 25 novembre ’18 quando i due pugili si affrontarono per la semifinale del Torneo delle Cinture W.B.C. : la vittoria andò a Nicola henchiri che poi a fine dicembre riuscì anche a vincere la Finale conquistando la cintura nei super piuma.

Sabato 8 giugno è tornato sul ring Lorenzo Frugoli, per la semifinale del 15° Ttofeo Città di Carrara categoria junior 70 kg: avversario il pugile Emanuele Gjeli (Accademia Pugilistica Livornese) che vantava due vittorie su Frugoli fatte sul finire del ’18.

Frugoli sabato a Marina di Carrara è riuscito a portare in fondo una bella vittoria ai punti confermando anche quanto di buono fatto vedere a Viareggio il 1 giugno: il pugile seguito da Giulio Monselesan ha messo in mostra una determinazione ed una continuità di azioni che in altre occasioni a volte sono mancate battendo un rivale solido e fisicamente molto dotato, ora per Frugoli la Finale del Trofeo in programma il 23 giugno contro un pugile dell’Emilia. Frugoli classe 2003 ha raggiunto la ragguardevole quota di 40 incontri in carriera (con un titolo di campione italiano schoolboy nei 66 kg nel 2017) e punta a fare suo il titolo regionale dei 70 kg (campionati in programma a fine settembre) anche se la categoria adesso gli sta molto stretta , per poi arrivare alla finale nazionale.

Accede alla semifinale del Trofeo di Carrara anche il peso medio Gabriele D’Onofrio ( elite 2 nei 75 kg ) che domenica 9 ha passato il turno per assenza ingiustificata dell’avversario.