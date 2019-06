Sport



Rally Coppa Città di Lucca, il 26 e il 27 luglio la 54^ edizione con molte novità

giovedì, 27 giugno 2019, 15:20

di giulia del chiaro

Sarà una gara all’insegna delle novità, ma anche del reinserimento di vecchie tradizioni, quella della Coppa Città di Lucca 2019 che, dopo le verifiche ed i test di venerdì 26 luglio, vedrà i piloti impegnati in tre prove – Pizzorne, San Rocco e Bagni di Lucca – per un percorso totale di 363 chilometri effettuati tra le 12 e le 23.20 di sabato 27.

Diversi i comuni della provincia coinvolti – Porcari, Montecarlo, Lucca, Capannori, Villa Basilica, Pescaglia, Fabbriche di Vergemoli e Bagni di Lucca – e 54 candeline per una delle gare italiane più longeve della storia dell’automobilismo sportivo che, per l’edizione 2019, ha reintrodotto il percorso di Montefegatesi (Bagni di Lucca), cancellato dal 2015, e ha apportato alcune novità come la centralità del comune di Porcari che, per la prima volta, sarà il centro nevralgico dell’evento per le verifiche, sportive e tecniche, e per la direzione della gara: “quest’anno Porcari sarà parte attiva dell’iniziativa – ha spiegato, infatti, il sindaco Leonardo Fornaciari durante la conferenza stampa di presentazione avvenuta questa mattina – e lo farà mettendo a disposizione la piazza ed il palazzo comunale per le verifiche e per la sede della direzione di gara”. Un’occasione unica per la crescita del territorio, oltre che della sua immagine, e capace – secondo il primo cittadino – di fare di Porcari lo spazio centrale all’interno di una realtà sportiva che, fino ad ora, è sempre stata vissuta, dai cittadini porcaresi, come un evento lontano. La direzione sportiva avrà luogo, infatti, proprio nel palazzo comunale mentre i test e le verifiche verranno realizzati sia nella piazza che nel piazzale del Service area Italcar e Scania di Porcari.

Ruolo centrale anche di un altro comune, quello di Montecarlo, che tra le 19 e le 22.30 del venerdì ospiterà, in via Poggio Baldino II, lo Shakedown, un test durante cui i piloti correranno per mettere a punto le vetture prima della gara vera e propria del sabato.

La partenza del primo concorrente è prevista alle 12, di sabato 27, dal Caffè delle Mura con arrivo alle 23.20 sempre di fronte allo storico caffè delle mura urbane. Tre le prove speciali comprese nel tragitto elaborato dagli organizzatori che – come ha spiegato Paolo Santini, responsabile della corsa e punto di riferimento, all’interno della manifestazione, dal 1977 – è stato aggiustato per rispondere al problema dei rifornimenti delle auto che hanno richiesto di spezzare il percorso ripetendo 3 prove per ognuna delle quali l’ultimo passaggio verrà effettuato al buio: “abbiamo mantenuto due prove storiche della gara – ha spiegato Santini – che sono le Pizzorne, un percorso classico effettuato però in senso opposto a quello degli scorsi anni, e San Rocco con partenza dall’abitato di Pescaglia. Accanto alle prove tradizionali, l’edizione 2019 vede, inoltre, la reintroduzione della gara di Bagni di Lucca che, meglio nota come Montefegatesi, non è stata più percorsa dal 2015”.

La prova delle “Pizzorne”, che, più corta degli scorsi anni, copre un tragitto di 10 chilometri e 600, parte subito dopo l’abitato di Duomo, nel comune di Villa Basilica, e finisce a Capannori. Per questo percorso i posti consigliati al pubblico sono l’altopiano delle Pizzorne, i tornanti in discesa ed il cambio strada sul fine prova.

Classica della gara da molti anni la prova “San Rocco”, di 11 chilometri e 300, che dall’abitato di Pescaglia porta fino al tornante di Gragliana dove è situato il fine prova. In questo caso i punti consigliati agli spettatori sono l’inizio prova, l’inversione a destra a 6 chilometri, il guado a 7 ed il tratto finale.

Con i suoi 14 chilometri, è la prova di “Bagni di Lucca” (Montefegatesi) quella che presenta un tragitto più lungo del quale i primi nove chilometri, dopo la partenza al bivio per Riolo, sono quasi tutti in salita. Per il percorso di Montefegatesi, reintrodotto dopo anni di assenza, i punti migliori per assistere alla gara sono i tornanti dopo la partenza, il passaggio a Granaiola, l’inversione di Monti di Villa, il dosso di Sant’Anna, l’inversione di Montefegatesi e, infine, i tornanti della discesa finale.

Gli organizzatori hanno sottolineato come il principio guida, nella costruzione di una gara di questo tipo, che ogni anno richiede l’impegno di oltre 700 persone, sia la sicurezza del percorso per salvaguardare i piloti e per consentire al pubblico di assistere allo spettacolo in tranquillità anche se, agli spettatori, si raccomanda comunque di sostare lontano dalla sede stradale e non in traiettoria.

Per chiunque fosse interessato le iscrizioni resteranno aperte da oggi fino al 19 luglio alle 24.

Maggiori dettagli, le mappe dei percorsi e i contatti a cui fare riferimento sono disponibili sul sito di Maremma Corse 2.0 (https://maremmacorse.com/coppa-lucca/) che, dallo scorso anno, ha preso in mano l’organizzazione della manifestazione rilevandola e salvandola dalla sua possibile fine.