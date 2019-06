Sport



Riccardo Bergamini in vetta al monte Denali

lunedì, 24 giugno 2019, 10:03

Riccardo Bergamini di nuovo ad altissima quota. L'alpinista lucchese, assieme al suo amico di cordata Matteo Stella di Courmayeur ha raggiunto la vetta del monte Denali (6194 metri) la montagna considerata più fredda al mondo e la più alta del continente Nord Americano, situata in Alaska.

La vetta è stata raggiunta giovedì 20 giugno durante una giornata di sole con fortissimo vento, mentre la temperatura segnava -40 gradi. Dopo quattro giorni di cammino sul ghiacciaio che circonda la montagna con almeno 40kg a testa di materiale trasportato con una piccola slitta trascinata a spalla sino al Campo 4 (4250 metri) e trascorsi alcuni giorni sotto forti nevicate è scoccata l'ora dell'attacco alla vetta.

Il successo si deve alla forza di volontà e dedizione dei due alpinisti. In vetta l'omaggio di Riccardo a suo padre, recentemente scomparso e la dedica di riconoscenza al Gruppo Sofidel, che da dieci anni supporta le imprese dell'alpinista lucchese.

"Finita l'ascesa per primo, per una quindicina di minuti mi sono ritrovato solo in cima a questa stupenda montagna. Momenti di grande riflessione e stupore per le straordinarie emozioni che trasmettono queste imprese fatte di sacrificio e passione. All'arrivo di Matteo è scattato subito un grande abbraccio ed è stato impossibile evitare lacrime di gioia a cimentare il nostro sogno realizzato."

In vetta foto ricordo con la bandiera italiana in omaggio al nome dato alla spedizione alpinistica "Italia".