Riccardo Verza si aggiudica il massacrante quarto circuito del Compitese

Altri articoli in Sport

domenica, 9 giugno 2019, 22:18

Si è concluso il 21° Torneo nazionale U13 Città di Lucca dedicato alla Memoria di Danilo Corsi, otto le squadre partecipanti che si sono confrontate in una tre giorni veramente entusiasmante

domenica, 9 giugno 2019, 18:33

Tribuna strapiena, tifo delle grandi occasioni e aspettative non disattese: i Giovanissimi Elite del Tau Calcio vincono contro il Vado e accedono alle final six valide per la conquista del titolo nazionale

domenica, 9 giugno 2019, 12:02

Oltre 600 podisti hanno dato vita alla 33^ edizione della “Stranotturna di Agliana”, gara podistica in notturna di km 10 e ludico-motoria di km 6 e organizzata dalla Podistica Misericordia Aglianese, con il patrocinio dell'amministrazione comunale

sabato, 8 giugno 2019, 19:59

Anche lei libero, anche lei è salita in serie A come Luna Carocci, ma a differenza di lei deve ora cominciare a conquistarsi il posto da titolare e vincere. Maila Venturi e Luna Carocci, due liberi usciti dal volley lucchese, le uniche che giocano in serie A

sabato, 8 giugno 2019, 16:50

Tanto entusiasmo, voglia di fare bene in una piazza importante della pallacanestro femminile italiana e creare un mix di esperienza e gioventù in grado di divertire il pubblico del Palatagliate: sono queste le prerogative esposte dal neo coach del Basket Le Mura Lucca Francesco Iurlaro

sabato, 8 giugno 2019, 14:24

Durante la presentazione di coach Francesco Iurlaro, l’uomo scelto per gettare le basi per un nuovo progetto tecnico, in casa Basket Le Mura Lucca è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio di Valentina Bonasia, playmaker che nelle ultime due stagioni ha giocato in A1 con la maglia della Pallacanestro Femminile Broni 93