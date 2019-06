Sport : ciclismo



Sale l'attesa per la 60^ Coppa Remo Puntoni

lunedì, 3 giugno 2019, 12:03

di Valter Nieri

Fervono i preparativi per una fra le corse ciclistiche più attese in Lucchesia nell'intera stagione ciclistica. Si corre domenica 23 giugno, con partenza ed arrivo nel tradizionale circuito di S.Salvatore di Montecarlo, la 60^ edizione della Coppa Remo Puntoni, riservata quest'anno alle categorie Esordienti di 1.o e 2.o anno e valevole come unica prova del campionato toscano F.C.I.

Ad organizzare l'evento il Club Ciclistico Marco Giovannetti, un montecarlese che ha dato lustro alla città vincendo corse di qualità sia da dilettante (fra tutte spicca l'oro olimpico di Los Angeles '84 nella cronosquadre), sia da professionista vincendo anche la Vuelta di Spagna nel '90.

Ritiratosi dall'attività agonistica nel '94, il club vanta lo stesso Marco Giovannetti fra gli organizzatori e si dedica alla Coppa Puntoni, per tanti anni riservata alla categoria juniores (nel 2017 assegnò il titolo di campione italiano). Nei percorsi storici indimenticabile anche l'edizione del '99 che laureò campioni nazionali gli allora esordienti Marco Fioretti (primo anno), Salvatore Dorio (2.o anno) e fra le donne Barbara Pagani (1.o anno).

Sempre nel '99 San Salvatore fu sede di una crono individuale del Giro d'Italia dilettanti. Nel 2002 giunsero a San Salvatore anche i professionisti con l'arrivo della 4.a tappa della Settimana Ciclistica Internazionale Coppi-Bartali vinta da Ruggero Marzoli della Mobilvetta.

Nel 2004 la classica iniziò ad occuparsi della categoria juniores e fu sede del campionato toscano vinto da Filippo Partini dell'U.S.Arianna Rimor. Da allora si sono sempre contesi il trofeo gli juniores che raggiunsero il picco di importanza con il tricolore vinto da Alessio Acco due anni fa, mentre lo scorso anno si impose Gabriele Benedetti del team Work Service Romagnano, che precedette all'arrivo Antonio Carenza e Gino Del Vecchio. L'edizione di quest'anno invece torna ad assegnare due titoli importanti per la categoria esordienti.

Era dal 2001 che mancava questo titolo sulle strade montecarlesi. In quella edizione si imposero Luca Trippi (1.o anno) e Luca Benvenuti (2.o anno).

UN EVENTO SPORTIVO DI RILEVANTE PROMOZIONE TURISTICA

A capo dell'organizzazione presieduta da Davide Seghieri c'è il presidente Onorario Luigi Bianchi, il fulcro, l'anima, il deus ex machina del Club e di questa corsa. Uno che dà fondo a tutte le energie mentali e fisiche ed è sostenuto da un paese intero.

La Coppa Puntoni a San Salvatore di Montecarlo dopo 60 anni è ancora lì, nonostante i mutamenti del tempo, ma l'amore per il ciclismo, la perseveranza di Bianchi e del suo entourage nel proporre ogni anno il meglio del ciclismo dilettantistico e giovanile, non passa mai di moda. Mentre gli atleti si esaltano con la fatica, l'evento ciclistico riempie le strade di Montecarlo di appassionati e di turisti che per un giorno dedicano la loro attenzione non soltanto al Borgo che si erge sul Colle del Cerruglio ed alle sue colline che producono uno dei migliori vini italiani, ma anche ad una corsa dal fascino antico, con un albo d'oro da revival ciclistico rilevante.

Un merito anche all'amministrazione comunale di Montecarlo,per aver sempre dato importanza all'evento, rilasciandone il patrocinio.

IL TRACCIATO

Il percorso prevede tre giri piani di 8 km con partenza da San Salvatore, poi il circuito si snoda attraversando Marginone, Chiesina Uzzanese e Chiesanuova per poi chiudersi al punto di partenza. Dopo i primi tre giri, segue un quarto più lungo di km.10,500. In prossimità di Marginone la deviazione verso Poggio Baldino, con un dislivello di 50 metri per poi salire verso Montecarlo che con i suoi 135 metri di altitudine rappresenta l'unica vera asperità. Una volta al culmine si scende verso San Piero, Macchie di S.Piero e quindi l'arrivo a San Salvatore al termine di 34,500 km. La partenza per la gara Esordienti di 1.o anno è fissata alle 9,30. Per quella di 2.o anno il via alle 11,15.