“Scatta alle Terme”, Marsili (Lucca Marathon) primo tra i veterani

Altri articoli in Sport

venerdì, 7 giugno 2019, 08:52

La gara, una delle più cariche di storia in Italia, programma per il 26 e 27 luglio, avrà novità soprattutto sulla logistica, trasferendosi a Porcari, importante polo industriale cartario nella piana lucchese, proponendo comunque un percorso che si rifà alla tradizione

giovedì, 6 giugno 2019, 19:23

La globetrotter del volley Luna Carocci per pochi mesi l'anno torna ad essere lucchese. A 15 anni se ne andò da casa per fare la pallavolista professionista, dopo una trafila giovanile trascorsa con la Pantera calpestando per anni il sintetico consumato del Palamartini di S.Marco

giovedì, 6 giugno 2019, 18:59

Giornata positiva per la Palestra Samurai Karate Lucca al Campionato Italiano di Karate Tradizionale che si sono svolti domenica 2 giugno nel nuovissimo palasport di Veroli in provincia di Frosinone

giovedì, 6 giugno 2019, 18:00

Festa grande nel nuovo parco urbano di via Matteotti, a Sant'Anna, che dopo l'apertura di metà aprile, verrà ora nuovamente e ufficialmente inaugurato con una giornata di sport e divertimento per tutte le età. L'appuntamento è per sabato 8 giugno, dalle 16 in poi

giovedì, 6 giugno 2019, 12:53

Dopo due anni di medaglie e successi a livello internazionale il campione paralimpico lucchese "fermato" da un nuovo regolamento

giovedì, 6 giugno 2019, 00:04

Amato, temuto e rispettato. Il tempio laico della velocità e della tradizione: Monza è l’appuntamento più atteso dell’anno per i gentleman-driver che partecipano alla Coppa Italia Turismo, serie di gare, in ambito ACI-Sport, organizzate dal Gruppo Peroni