"Strasantomoro", bene Sedoni (Lammari) tra le donne

martedì, 11 giugno 2019, 15:31

Rimane in bocca un pizzico di amarezza per l’ultima giornata dei campionati italiani individuali delle categorie juniores e promesse di Rieti, dove a fronte di una partecipazione numericamente consistente i nostri atleti ed atlete non sono riusciti a raggiungere risultati all’altezza delle aspettative

martedì, 11 giugno 2019, 15:06

Dopo qualche interruzione in passato, sta ora avendo una continuità annuale la marcia dei 5 Mulini di Sillicagnana, che richiama podisti da diverse province della Toscana. La caratteristica che la rende piacevole sono i numerosi sentieri immersi nei boschi con un contorno di scenari maestosi

martedì, 11 giugno 2019, 14:52

C'è grande attesa e curiosità tra appassionati e addetti ai lavori in vista della prova di Andrea Dalmazzini e Giacomo Ciucci. L'equipaggio modenese-lucchese sarà impegnato in questo fine settimana al Rally d'Italia-Sardegna, ottava prova del Campionato del mondo, ma valido anche per il tricolore rally oltre che seconda prova del...

martedì, 11 giugno 2019, 10:55

Procede a ritmi serrati l’allestimento del roster per la stagione 2019-2020 in casa Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca. Il club biancorosso ha ufficializzato l’ingaggio della promettente guardia-ala veneziana Silvia Pastrello, reduce da un brillante campionato (11.8 punti, 2,5 assist e 6.8 rimbalzi di media per lei) in...

lunedì, 10 giugno 2019, 11:28

Per il Gs Lammari “rosa” un fine settimana con ottimi risultati. La grande maratoneta Claudia Marietta, domenica 9 giugno, in provincia di Bologna conquista il terzo gradino del podio alla “11esima Maratona di Suviana”

domenica, 9 giugno 2019, 22:18

Si è concluso il 21° Torneo nazionale U13 Città di Lucca dedicato alla Memoria di Danilo Corsi, otto le squadre partecipanti che si sono confrontate in una tre giorni veramente entusiasmante