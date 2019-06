Sport



Successo per la festa dell'associazione "Slurp"

mercoledì, 19 giugno 2019, 16:39

Si è svolta al Campo Coni “Moreno Martini” la festa di fine corso de “Il corpo e il movimento”, l’attività ludico-motoria ideata e curata già da sei anni in diverse scuole del territorio comunale di Lucca dalla associazione “SLURP”, che ha riscosso un grande successo di partecipazione dei bambini, accompagnati dai loro genitori e familiari. I “piccoli”, veri protagonisti della festa, divisi in fasce d’età dai 3 ai 5 anni, frequentano vari istituti comprensivi, quali “Il Giardino”, “Il Girasole”, la Scuola Cattolica “Leone XII”, le scuole dell’infanzia di Tempagnano, Ponte a Moriano, Nave, Nozzano, Fagnano e Balbano. Accompagnati dalle loro maestre e guidati dai loro abituali istruttori – tutti laureati in scienze motorie con particolare preparazione pedagogica – si sono esibiti in apprezzati saggi e hanno ricevuto una pergamena a ricordo della manifestazione. Le scuole sono state premiate con una targa, in riconoscimento del loro fondamentale contributo reso alla iniziativa, per l’adesione e l’impegno profuso. La manifestazione si è aperta con la sfilata dei bambini, raggruppati per istituto e identificati dai cartelli di appartenenza e dai colori delle magliette. Il presidente di SLURP, Arturo Guidi, accompagnato da i rappresentanti dei club-service costituenti, ha illustrato i principi informatori che ispirano l’attività di SLURP. Sono seguiti gli interventi del Dirigente dell’Ufficio Scolastico territoriale di Lucca, Massa-Carrara e Livorno, Dott.sa Donatella Buonriposi, dell’Assessore del Comune di Lucca Dott.sa Ilaria Vietina e del Delegato provinciale di Lucca del Coni Avv. Giampaolo Bertoni, che hanno concordemente evidenziato il valore formativo sotto i diversi aspetti dell’attività svolta. Occorre ricordare che SLURP non è solo il personaggio dei fumetti creato da Carlo Peroni, ma in questa sede è un acronimo composto dalle iniziali di sei Club Service esistenti sul territorio: S come SOROPTIMIST; L come LYONS, Le Mura e Ost; U come U.N.V.S. Unione Veterani Sportivi; R come ROTARY e P come Panathlon. Questi sei Club, in sinergica unità d’intenti, e in accordo con l’Istituzione Scuola, hanno voluto dimostrare che volendo, con mezzi modesti, si può fare anche in Italia quello che viene normalmente fatto in tante nazioni evolute: far svolgere almeno due volte alla settimana attività di educazione fisica ai bambini della scuola materna e dell’infanzia. Vale a dire a quei bambini di una fascia d’età particolarmente delicata, ma importante per la conoscenza e lo sviluppo delle capacità motorie e sensoriali. Il documento ufficiale di costituzione di SLURP fu firmato il 5 luglio 2016 a Palazzo Ducale, con l’avallo del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, Donatella Buonriposi e dal Presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini. I sei Club di servizio costituirono una Associazione con proprio statuto, denominata appunto SLURP, composta da due membri in rappresentanza di ciascun club, alla quale è stata demandata la direzione dell’attività e della sua organizzazione.