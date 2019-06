Sport



Tanto entusiasmo intorno al Gragnano e alla sua freccia di Ficarazzi atteso tra i favoriti nel circuito del Compitese

venerdì, 7 giugno 2019, 20:10

di Valter Nieri

Dall'avvio stagionale si è assistito ad un Gragnano protagonista che ha aumentato l'autostima nei propri mezzi, così come il suo alfiere Filippo Fiorelli che sta accendendo la passione ciclistica assumendo sempre più quella cattiveria agonistica necessaria nelle fasi conclusive delle corse, dopo la splendida stagione passata e la sua esplosione alla corte di Palandri e Massini.

Un anno in più nella categoria Elite Under 23 gli sta servendo per guidare meglio le dinamiche di gruppo e per avere più coesione con i suoi compagni di squadra. La Freccia di Ficarazzi sta bene, le gambe girano al meglio ed è migliorato a programmare i suoi allenamenti sfruttando il suo tempo. Per lui già tre i successi stagionali.

Il 5 maggio a Bucine di Arezzo nel 6.o trofeo Learco Guerra ruppe gli indugi e al Giro dell'Albania vincendo la 4.a tappa di Sarande e la classifica finale ha dato conferma di essere un corridore completo e in grado di aumentare l'asticella delle sue ambizioni, guidando la classifica individuale in Toscana ed occupando il terzo posto nella classifica di rendimento nazionale, preceduto soltanto da Giovanni Aleotti e Andrea Bagioli.

Vincere è sempre difficile, ma rimanere nelle prime posizioni costantemente lo è ancora di più. Oltre alle 3 vittorie, vanta già tre secondi posti, un terzo e un quarto, a dimostrazione che in tutte le corse la Freccia di Ficarazzi è li, pronto a giocarsi la vittoria.

Sabato l'ha sfiorata con il terzo posto nel Trofeo Matteotti. A Marcialla è giunto terzo preceduto da Andrea Toniatti e dal russo Anton Vitiurn. Martedi per pochi metri non è riuscito a fare la doppietta, dopo il successo dello scorso anno, di fronte alla strabocchevole piazza di S.Giovanni Valdarno, dove il ciclismo è sentito come in poche altre piazze italiane.

Domenica la squadra di Palandri è attesa nell'unica corsa in programma nella piana lucchese riservata alla categoria Elite-Under 23. Si corre il 4.o Circuito del Compitese, organizzato da Roberto Tomei in collaborazione con l'U.C. Lucchese del presidente Ernesto Bianchi. Una corsa che potrebbe favorire Fiorelli con i suoi scatti e le sue accelerazioni in prossimità del colle di San Ginese con arrivo in leggera ascesa da ripetersi 12 volte dopo i primi quattro giri piani.

IL PRESIDENTE CARLO PALANDRI VEDE UNA CRESCITA ANCHE NEI SUOI UNDER

Il presidente Palandri è soddisfatto dell'avvio stagionale dei suoi gialloneri e dice: "Domenica nel circuito del Compitese dell'amico Tomei, ci terrei a fare bene per dare soddisfazione ai nostri tifosi che ci seguono sul nostro territorio comunale. Ci presentiamo al via con la formazione al completo sia con gli Under, sia con gli elite Fiorelli, Longhitano, Friscia, Conforti e Frignani. Ma intanto la nostra attenzione è per domani a Lari dove saremo impegnati con i nostri Under 23 Bruno Asslani (vincitore di due tappe al Giro d'Italia Elettrico), Denis Dova, Alessandro Michelucci e Yuri Botti. Giovani che hanno bisogno di maturare e aumentare esperienza nel leggere le corse ma che stanno adagiandosi piano piano nelle prime posizioni del gruppo. Il diciannovenne Bruno Asslani sta facendosi notare dando un supporto importante anche a Fiorelli. Al Giro dell'Albania è giunto sesto nella classifica generale e secondo miglior giovane. I nostri più grandi obiettivi sono ora fissati per i campionati italiani del 30 giugno, dove cercheremo di dare il meglio sia nella gara unica riservata agli Under 23 di Corsanico, sia con Fiorelli nella gara unificata con i professionisti a Compiano in provincia di Parma."