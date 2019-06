Un pilota di nome Roberto. Vanni

Altri articoli in Sport

mercoledì, 5 giugno 2019, 18:59

Nella Bionatura Nottolini regna la serenità con il traguardo del sesto posto acciuffato in extremis all'ultima giornata nella palestra di Camigliano dopo il largo successo contro Angelini Cesena. Intanto per aumentare la qualità dell'organico sono giorni frenetici per il team manager Valentina Maltagliati

mercoledì, 5 giugno 2019, 14:52

Trofeo Rally di Zona per il Rally Storico, Campionato Italiano per la versione "Regolarità a media": grandi contenuti in scena nei giorni 12-13 luglio sulle strade della Piana lucchese. Iscrizioni aperte dal 12 giugno

mercoledì, 5 giugno 2019, 11:18

Entusiasmo in casa "Pro Cycling Team Fanini" per l'invito da parte dell'organizzazione a partecipare al prossimo Giro d'Italia Rosa (5/14 luglio)

martedì, 4 giugno 2019, 11:37

Va in archivio l'edizione 2019 del Swim Contest Libertas, manifestazione di nuoto riservata alla categoria propaganda, giunta alla sua 17° edizione. Nato nel 2003 e svolto senza interruzioni, oggi è Campionato Regionale Libertas Toscana, organizzato dalla Asd Progetto Sport nella piscina di Camaiore

martedì, 4 giugno 2019, 11:24

Seratona di boxe allo Smoove di Viareggio, un bel pubblico caloroso ha apprezzato quella che ha rappresentato un pò una novità, almeno dalle nostre parti, cioè portare il ring direttamente fra i tavoli dove si consuma la cena gustando oltre al cibo del buon pugilato

martedì, 4 giugno 2019, 10:12

Il giovane promettente atleta, Andrea Brugioni, classe 2006, ha superato la prima selezione ed è stato nuovamente convocato per gli allenamenti del Centro Tecnico Federale della Toscana