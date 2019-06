Sport



Valentina Bonasia è una nuova giocatrice del Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca

sabato, 8 giugno 2019, 14:24

Durante la presentazione di coach Francesco Iurlaro, l’uomo scelto per gettare le basi per un nuovo progetto tecnico, in casa Basket Le Mura Lucca è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio di Valentina Bonasia, playmaker che nelle ultime due stagioni ha giocato in A1 con la maglia della Pallacanestro Femminile Broni 93.

La cestista abruzzese era il tassello mancante che serviva per completare il quintetto base delle biancorosse, formato dalla riconfermata e neo capitana Ashley Ravelli, dalle americane Batabe Zempare e Chucky Jeffery e dall’ala grande della nazionale slovacca Ivana Jakubcova. Per la cestista classe 1994, abile a dettare i ritmi di gioco, si tratterà della terza esperienza in A1 dopo quelle maturate con il team lombardo (6,9 punti e 2,2 assist di media nello scorso campionato nda) e con Battipaglia. Un innesto che porta un notevole bagaglio di esperienza, dunque, nel massimo campionato italiano.

Adesso l’attenzione degli uomini mercato biancorossi si sposta sulla definizione dell’acquisizione di quei prospetti interessanti, elementi imprescindibili per il Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca che sta sorgendo.