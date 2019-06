Sport



Virtus Lucca, maschile e femminile assolute in finale nazionale

venerdì, 14 giugno 2019, 09:10

Weekend storico per la Atletica Virtus che, nei prossimi giorni, sarà impegnata con entrambe le squadre assolute (maschile e femminile) alle finali dei campionati di società su pista 2019.



Un risultato memorabile per la società biancoceleste che nella sua pluridecennale storia non aveva mai saputo cogliere un tale obbiettivo, con la squadra femminile che finora si era spinta al più fino ad una finale interregionale nel 2016. Stavolta invece entrambe le squadre sono arrivate a competere ai massimi livelli nazionali: la maschile ha infatti confermato la propria consolidata presenza alla finale di serie A argento di Imola, mentre la femminile ha compiuto l’impresa storica mettendo al photofinish il piede nella porta della finale di serie B a La Spezia. Una soddisfazione grandissima frutto del duro lavoro dell’intera dirigenza e comparto tecnico nella valorizzazione del vivaio giovanile che negli ultimi due anni, sotto la presidenza Caturegli, ha avuto un sostanzioso incremento coi risultati che oggi possiamo finalmente cogliere.



A rappresentare in pista la Virtus in questo impegnativo weekend saranno ad Imola Lorenzo Dumini (100m, staffetta 4x100), Frederik Afrifa (200m, 400m, staffetta 4x100 e 4x400), Mirko Romano (800m, staffetta 4x400), Walter Fauci (1500m), Hosea Kisorio Kimeli (3000 siepi e 5000m), Lorenzo Carlone (salto in alto), Jan Luxa (salto lungo e triplo), Matteo Taviani (salto con l’asta), Andrea Pacitto (110m ostacoli, staffetta 4x100), Lorenzo Salimeni (400m ostacoli), Vito di Bari (marcia 5km), Simone Conto (lancio del disco), Antony possidente (lancio del peso), Roberto Orlando (lancio del giavellotto), Alexander Ciumania (lancio del martello), Fabio Pierotti (staffetta 4x100), Nassim Moraytel (staffetta 4x400), Dario Fazzi (staffetta 4x400) mentre la squadra femminile che andrà a La Spezia sarà composta da Gloria Rontani (100m, 200m, staffetta 4x100), Federica Masoni (400m, staffetta 4x400), Gigli Clarice (800m, 1500m, staffetta 4x400), Matilde Caporale (5000m), Idea Pieroni (100m ad ostacoli, salto in alto), Martina Guidotti (400m ostacoli, staffetta 4x400), Elisa Naldi (salto in lungo, staffetta 4x100), Cecilia Naldi (salto triplo), Martina Della Bartola (salto con l’asta, lancio del martello), Asia Salerno (lancio del giavellotto), Viola Pieroni (lancio del disco e del peso), Martina Bertella (staffetta 4x100), Giulia Sabo’ (staffetta 4x100 e 4x400).



Una doppia trasferta che rappresenta uno sforzo logistico ed economico non indifferente per la società lucchese che, grazie alla grandissima disponibilità di atleti e staff tecnico e una oculata gestione del bilancio, si è fatta trovare pronta per cogliere la sfida presentatasi al termine di una stagione tra le più memorabili della sua storia.