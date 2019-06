Sport



XXI Torneo Nazionale U13 Città di Lucca, Memorial Danilo Corsi

sabato, 8 giugno 2019, 09:24

Ha preso il via venerdi 7 giugno il XXI° Torneo Nazionale U13 Città di Lucca, Memorial Danilo Corsi, un grande sportivo a cui ogni anno viene dedicato questo torneo, fondatore del Centro sportivo San Donato nel lontano 1973, da allora ha concentrato la sua attività nella pallacanestro, trasmettendo ai giovani, valori come l'umiltà e la passione, con la forte convinzione che questo lavoro fosse di grande importanza sociale.

Il Torneo porta anche il nome Gesam Cup, il main sponsor, un importante azienda Lucchese che si occupa della distribuzione del Gas e di molte altre attività rivolte al cittadino.

Sono otto le squadre che hanno iniziato a sfidarsi, alternandosi tra la Palestra di San Concordio, il Palatagliate e la Palestra Matteotti, due appartengono al vivaio del Centro Minibasket Lucca, la U13 Bianca allenata da Landucci e Licheri e la U13 Rossa di Merciadri, Franchi e Casini, poi la Libertas Lucca allenata da Nalin, ancora dalla piana di Lucca la Ludec Porcari allenata da Del Carlo, dalla Provincia il Versilia Basket 2002 allenata da Solari, dalle provincie vicine Calcinaia allenata da Pantani, da San Miniato l'Etrusca Basket di Regoli, da Prato i Prato Dragons allenata da Mariotti

A San Concordio con inizio alle ore 16:00 sono scese in campo Calcinaia vs Ludec in contemporanea al Palatagliate si confrontavano il Cmb rosso e il Prato Dragons, alle 18:00, il Cmb bianca e Etrusca Basket, mentre sul campo principale del Palazzetto giocavano Libertas Lucca e Prato Dragons.

Nella Giornata di Sabato 8 a San Concordio, sempre negli stessi orari, alle 16:00 la prima partita e alle 18:00 la seconda, scenderanno sul parquet Prato Dragons vs Cmb Rossa e Libertas Lucca vs Versilia Basket, negli stessi orari al Paltagliate Calcinaia vs Cmb Bianca e a seguire Etrusca San Miniato vs Ludec Porcari

Infine Domenica 9, al mattino, le ultime partite per decidere la griglia delle finali, a San Concordio alle 9:15 Cmb Bianca vs Ludec, alle 11:00 Calcinaia vs Etrusca San Miniato, negli stessi orari al Palasport Cmb Rossa vs Libertas Lucca e a seguire Versilia Basket vs Prato Dragons.

A completare e ad arricchire il Torneo c'è anche il momento dello "shooutout" la famosa gara di tiri da tre punti, un minuto di tempo per lanciare tre serie di palloni da tre posizioni diverse, a sinistra del canestro, centrale e da destra.