Amore & Vita-Prodir trionfa con Marco Tizza al Sibiu Cycling Tour

venerdì, 5 luglio 2019, 17:58

Uno "sprint" diciamo regolato con netta efficacia quello che ha metaforicamente visto trionfare Ivano Fanini su Mario Cipollini. La strada però non è quella di una talpa del giro d'Italia, bensì l'aula di un tribunale

venerdì, 5 luglio 2019, 15:50

La Atletica Virtus Lucca si veste d’azzurro per due appuntamenti internazionali d’eccezione: occhi puntati nei prossimi giorni sulla first league dei Campionati Europei a squadre di prove multiple dove il nostro Matteo Taviani si è guadagnato la convocazione nella squadra italiana di decathlon e sulle Universiadi di Napoli alle quali...

venerdì, 5 luglio 2019, 09:16

Il team “Lucca Sky Walkers #ilprogetto” non è solo una realtà sportiva che fa parte del mondo del basket, ma anche un sodalizio che realizza iniziative volte al sociale

giovedì, 4 luglio 2019, 14:08

Finalmente è arrivato il momento di portare sul ring quanto preparato in palestra: la giovanissima pugile Miria Rossetti Busa ( tra pochi giorni compirà 14 anni) da oggi sarà in preparazione al Centro Federale di Pugilato di Assisi per poi volare insieme ad una squadra di nove schoolgirl in Irlanda...

giovedì, 4 luglio 2019, 11:52

In programma per il 26 e 27 luglio, la gara è nel pieno del periodo delle iscrizioni e sta già conoscendo un notevole fermento sia dal tessuto sportivo che dal territorio

giovedì, 4 luglio 2019, 10:03

La lucchese Flavia Cristianini (Lucca Marathon) ottiene il primo posto nelle donne veterane nel tempo 40'59'', seguita nell'ordine da Luciana Aresu (Orecchiella Garfagnana) e Patrizia Franchi (Cai Pistoia)