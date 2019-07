Sport



Annalisa Vitari è una nuova giocatrice del Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca

lunedì, 8 luglio 2019, 14:03

Il Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca annuncia il perfezionamento dell’accordo che legherà, per la stagione 2019-2020, ai colori biancorossi Annalisa Vitari, centro-ala classe 1996. Un nuovo colpo di mercato mirato a rinforzare ulteriormente il pacchetto di lunghi a disposizione di coach Francesco Iurlaro. Alta 1.86, la cestista veronese può vantare nel suo curriculum, prima dell’approdo tra le “senior”, diverse presenze nelle varie selezioni nazionali giovanili. Per Annalisa si tratterà delle prima stagione nel massimo campionato italiano dopo le positive esperienze in A2 con le casacche, in ordine cronologico, di College Italia\Roma, Magika Pallacanestro Castel San Pietro Terme, Bc Castellana Scrivia e Cestistica Savonese.

Per quanto concerne il mercato in uscita, da segnalare il passaggio di Erika Reggiani alla PMS Moncalieri, club che milita nel campionato di A2.