Bene Orsucci (Virtus Atletica lucca) a Ponte Buggianese

giovedì, 18 luglio 2019, 15:33

Ottima prova ai campionati regionali individuali assoluti di Montespertoli degli atleti biancocelesti che a termine di una stagione indimenticabile per la Atletica Virtus continuano a regalare emozioni conquistando titoli di prestigio ad ogni livello

giovedì, 18 luglio 2019, 08:54

Grande partecipazione di marciatori alla festa del podismo con la doppia premiazione dei podisti che hanno partecipato alle marce valide per i calendari del: “Trofeo Podistico Lucchese 2018” e “Il Sabato … si Vince 2018”

giovedì, 18 luglio 2019, 08:52

Dopo un lungo periodo di sosta, si torna a fare sul serio. Stefano Martinelli si appresta a riprendere il volante in mano per affrontare la sesta edizione del Rally di Roma Capitale tra mille insidie, non tutte causate dal percorso

mercoledì, 17 luglio 2019, 14:52

Cambio denominazione per il CMB (Centro Mini Basket), che da ieri è ufficialmente diventato il Basketball Club Lucca. La novità è stata annunciata ufficialmente oggi, nel corso di una conferenza stampa, da due componenti del consiglio d'amministrazione della società, Florenzo Storelli e Giovanni Ricci

mercoledì, 17 luglio 2019, 13:34

Continua senza interruzioni l’attività agonistica della Pugilistica Lucchese anche in questo mese di luglio notoriamente dedicato al riposo in tutte le discipline. La Pugilistica Lucchese ha impegni e richieste dei suoi pugili da ogni parte d’Italia e quindi la palestra di viale Cavour, così come la succursale di Borgo a...

mercoledì, 17 luglio 2019, 08:43

La Libertas Femminile Asd è lieta di ospitare la giocatrice della Nazionale Italiana: Elena Linari. Inizia così la stagione calcistica delle rossonere presso i campi della struttura Planet di Gossi