Chiocchetti: "L'esperienza e l'organizzazione dell'Acf Lucchese Femminile è a disposizione per fare calcio femminile serio a Lucca"

giovedì, 25 luglio 2019, 11:42

In questi giorni in cui si susseguono voci su contatti e trattative per la Lucchese calcio, l'ex-presidente dell'Acf Lucchese Femminile e protagonista di tanti anni di calcio rosa di vertice, compresa la serie A, Marco Chiocchetti, dichiara la propria disponibilità per prendere parte a un progetto serio di rinascita del calcio a Lucca che comprenda anche quello femminile.

" A livello di intenzioni qualcosa c'è stato, ma noi vogliamo ribadire che tutto quello che abbiamo detto fino a oggi continua a essere vero per noi, ovvero che abbiamo voglia, struttura e potenzialità per fare un progetto serio di calcio femminile a Lucca.

Dopo il disastro della stagione appena conclusa, con la squadra femminile collegata alla Lucchese Libertas che ha perso tutte le partite con punteggi elevati, esponendo le ragazze a vere e proprie umiliazioni, c'è bisogno di ripartire da zero.

Per questo metto a disposizione la mia esperienza, insieme alle competenze e professionalità di altre persone che sono disposte a lavorare alla ricostituzione di un settore giovanile femminile serio, collegato alla Lucchese, per contribuire al rilancio del calcio a Lucca, con una piattaforma di adeguati investimenti iniziali che sono necessari per partire bene. .

Nel momento di massima popolarità e legittimazione del calcio femminile in Italia , Lucca non può restare fuori da questo processo importante. Per questo noi ci siamo, convinti di potere fare bene per ridare credibilità a questo settore a Lucca"