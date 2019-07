Sport



CMB Revolution

martedì, 16 luglio 2019, 15:01

di aldo grandi

Rivoluzione in casa Cmb. Oggi il consiglio federale ha ratificato l'iscrizione della società di pallacanestro Cmb al campionato di serie B. Nel pomeriggio, inoltre, si terrà a Lucca un'assemblea dei soci che approverà il nuovo nome della società che non sarà più, appunto, Cmb. Inoltre saranno ratificate anche le dimissioni di molti soci che hanno scelto di interrompere la loro partecipazione e di ritirarsi prima dell'inizio della nuova avventura sportiva.

Non si sa bene per quali ragioni i soci dimissionari - tra i quali figurerebbero Paolo Cattani, Marco Simonetti, Pietro Belli, Massimo Chiarello, Luigi Pracchia, Decio Nieri, Francesco Martini - hanno scelto di dimettersi. Si ipotizzano problemi economici in merito al futuro e, presumibilmente, oneroso impegno nel nuovo campionato, ma non è ancora chiaro se di motivi economici si tratti o se ci sono altre ragioni.

Di sicuro si tratta della fine di un'epoca che aveva visto alcuni personaggi particolarmente rappresentativi della città e da sempre appassionati di basket, cimentarsi nel rilancio della pallacanestro a Lucca e, soprattutto, nella formazione di un settore giovanile che, al momento, vanta circa 500 atleti divisi nelle varie categorie.

Indubbiamente il riconoscimento da parte del consiglio federale di potersi iscrivere al campionato di serie B costituisce per la piazza di Lucca uno stimolo a fare sempre di più per realizzare gli obiettivi sportivi anche se non si può non rilevare come l'abbandono del progetto da parte di alcuni soci sia un brutto colpo sia a livello di immagine sia a livello affettivo.

"Non ci siamo dimessi per motivi economici, è bene essere chiari - spiega Paolo Cattani, uno dei soci dimissionari - Ci chiedevano, adesso, infatti, meno di quanto avevamo dato fino ad oggi. La vera ragione per cui ce ne andiamo è che non condividiamo più il progetto portato avanti dai soci che detengono la maggioranza. Noi avevamo un progetto concentrato soprattutto sullo sviluppo del settore giovanile e in questo eravamo disposti ad investire. Non lo siamo più dal momento che questi soldi dovranno essere investiti nella prima squadra, un progetto al quale ci sentiamo estranei. E' ovvio che auguriamo le migliori fortune alla nuova compagine e che la maggioranza ha tutto il diritto di fare le proprie scelte, ma noi non abbiamo voluto essere della partita".