Sport



Cmb verso la serie B

martedì, 2 luglio 2019, 14:15

di eliseo biancalana

Dopo la notizia dell'acquisto di Michele Catalani, una nuova importante novità arriva dal C.M.B. "Abbiamo rilevato un titolo di Serie B e quindi la società parteciperà al campionato di Serie B" ha annunciato ai giornalisti l'avvocato Florenzo Storelli, membro del consiglio direttivo del C.M.B. Ceduto invece dalla società di basket lucchese al Chiusi il titolo di C Gold.

Il titolo di Serie B è stato rilevato dalla società Tiber Roma. "È un risultato molto importante e in particolar modo fortemente voluto dalla presidente Luisa Colombini Gnutti" è scritto in una nota del C.M.B. Non è stato reso noto a quali condizioni è avvenuta l'acquisizione. "I termini economici sono assolutamente riservati" ha detto Storelli. Per formalizzare la partecipazione del C.M.B. al campionato di Serie B è attesa la ratifica del consiglio federale, che si riunirà il prossimo 16 luglio.

Nel frattempo continua l'attività del nuovo coach Catalani e del ds Umberto Vangelisti per definire il team con cui affrontare il campionato. "Si punterà a fare una squadra composta da giovani promettenti e da alcuni senior" ha anticipato Storelli. A detta dell'avvocato, il C.M.B. può comunque già contare su due "punti di riferimento": Del Debbio e Drocker.

"Geonova ha manifestato il desiderio di rimanere come primo sponsor – ha inoltre detto Storelli –. Dobbiamo definire i dettagli, saremmo contenti se rimanesse lui".