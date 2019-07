Comincia con un argento la nuova avventura azzurra di Nadia Centoni

Altri articoli in Sport

martedì, 16 luglio 2019, 16:17

Sfumata al doppio di spareggio della semifinale contro le future campionesse d’Italia di Beinasco la chance di giocarsi lo scudetto edizione 2018, il Circolo tennis Lucca Vicopelago è pronto a riprovarci con diverse novità nel proprio organico

martedì, 16 luglio 2019, 16:15

Domenica da incorniciare a Misano, nell’ultimo week-end di corse della Coppa Italia Turismo (II° div.), prima del tradizionale periodo dedicato al riposo di Augusto (Feriae Augusti), per il duo Roberto Vanni (pilota lucchese)-Domenico Parrotta e la loro BMW 318 racing, schierata dal Racing Team Terni

martedì, 16 luglio 2019, 15:01

Il consiglio federale ha ratificato l'iscrizione della nuova società lucchese al campionato di basket di serie B. Si dimette la maggioranza dei soci. Cambierà anche il nome

martedì, 16 luglio 2019, 11:57

Il primo successo da dilettante dell'aretino Riccardo Marchesini di domenica nel 64.o Giro del Montalbano riecheggia ancora negli ambienti ciclistici. A 25 anni, dopo cinque stagioni da dilettante, è finalmente andato a segno

martedì, 16 luglio 2019, 09:29

Il pilota lucchese chiamato a consolidare il primato sulle strade dell'appuntamento titolato Campionato Europeo ed Italiano Rally. Oltre duecento chilometri di prove speciali che, sabato e domenica, impegneranno il portacolori della scuderia Movisport

lunedì, 15 luglio 2019, 18:49

Un Gragnano protagonista che come sempre non risparmia emozioni. Da registrare un'altra grande prova degli atleti diretti da Marcello Massini che conquistano con il rientrante Filippo Fiorelli il secondo podio in due giorni