Dani e Brunori si aggiudicano il memorial Oriano Franceschini mentre il Montecarlo fa festa con i titoli provinciali di Sica e Sbrana

domenica, 14 luglio 2019, 18:26

di Valter Nieri

Passa agli archivi il Memorial Oriano Franceschini con un successo a livello organizzativo per una kermesse ciclistica che ha messo a confronto i più forti esordienti regionali di 1.o e 2.o anno sul circuito di Massa Macinaia che è tornato sede di un appuntamento ciclistico dopo 25 anni.

Nel 1994 fu riservato ai professionisti per la terza volta consecutiva ed altrettanti furono i successi di Mario Cipollini, festeggiato dai suoi concittadini prima di andare a conquistare gli allori più prestigiosi a livello mondiale.

Era importante questa manifestazione riproporla oltre che per l'aspetto agonistico, soprattutto per ricordare Oriano Franceschini, scomparso il 24 agosto dello scorso anno, che in questa frazione di Capannori ha lasciato un ricordo indelebile. Suo fratello Francesco, presidente del Real Collegio di Lucca, è stato il promotore e la locomotiva dell'evento e lo ha fatto per dare il giusto riconoscimento all'attività del mondo del volontariato che ha visto suo fratello Oriano impegnarsi una vita, prima come presidente della Misericordia di Massa Macinaia e S.Giusto, poi come rappresentante delle Misericordie interzona a livello regionale.

Ricordare una persona benvoluta è importante perché quando si pensa che tutto sia finito, è il momento in cui tutto ha inizio.

"Vista la solidarietà che ho ricevuto dai miei concittadini di Massa Macinaia e S.Giusto - dice Francesco Franceschini - ed anche l'incoraggiamento di poter allestire questa corsa che un tempo fu riservata ai professionisti nel medesimo circuito, prometto di darle una continuità negli anni a venire. Ringrazio tutti coloro che hanno dato il loro contributo a livello organizzativo e pubblicitario. Potrei citare tante persone ma due in particolare mi hanno sempre sostenuto e sono Pietro Giometti della Norcineria di Massa Macinaia e Endro Luchi del Bar Sottopoggio di Guamo".

LA CORSA

A capo dell'organizzazione l'U.C. Lucchese con il suo presidente Ernesto Bianchi revisore a livello tecnico e burocratico. Direttori di corsa Stefano Bendinelli e Antonio Ghilardi. Su un circuito piano che si snodava da Massa Macinaia a S.Leonardo in Treponzio nel territorio comunale di Capannori, in una mattinata dal caldo torrido, si sono presentati alla partenza 150 corridori suddivisi nelle due categorie esordienti.

Nella prima batteria riservata al primo anno, al termine di 35 km. si è imposto Iacopo Dani dell'ASD Via Nova. L'atleta pievarino al quarto successo stagionale, ha vinto la volata del gruppo a ranghi compatti superando nell'ordine il compagno di squadra Lapo Cardelli, Alessio Stefanelli del Team Valdinievole ASD, il lucchese Santiago Di Riccio del Team Valdinievole e Alessio Anguillesi dell'U.C.Coltano.

Dani, convocato anche per i campionati italiani di Chianciano Terme, colse l'ultima vittoria il 16 giugno quando si impose a S.Pierino di Fucecchio nel 6.o Trofeo Contrada. Nel gruppo intorno alla quindicesima posizione è giunto Leonardo Sica del Montecarlo Ciclismo. Mai un piazzamento così lontano dalle prime posizioni è stato accolto con tanta soddisfazione dal momento che Sica, essendosi classificato primo delle squadre di Lucca, si è aggiudicato il titolo provinciale.

ESORDIENTI DI SECONDO ANNO

Nella seconda batteria più di ottanta esordienti di secondo anno si sono contesi il trofeo. Era particolarmente atteso dagli sportivi di casa il campione regionale Edoardo Cipollini, l'atleta plurivittorioso a livello nazionale che in poco tempo ha conquistato tifosi ovunque, ma le aspettative sono state deluse dal momento che il figlio di Cesare Cipollini è incappato in una giornata non delle migliori, ritirandosi a poche centinaia di metri dal traguardo.

Un drappello di cinque atleti si è staccato dal gruppo generale disputando la ristretta volata. Il più veloce sotto lo striscione di arrivo è stato Tommaso Brunori del Team Fontebraccio che ha superato nell'ordine Francesco Nicolini dell'ASD Team Stradella, Alessandro Failli del G.S.Olimpia Valdarnese e Matteo Creatini dell'UC Rosignano Donoratico. Al quinto posto è giunto l'atleta grigiorosso del Montecarlo Thomas Sbrana che ha conquistato la maglia di campione provinciale di Lucca.

Tommaso Brunori è un giovane ciclista che promette bene. Per lui questa è una stagione importante e di ulteriore crescita. Il suo successo ben rappresenta il progetto del Fontebraccio di Arezzo che punta sui giovani di talento da valorizzare. Prima di oggi aveva vinto il 7 aprile a Gracciano di Montepulciano, il 14 aprile nel 2.o Trofeo Agazzi di Arezzo e il 2 giugno nella 36.a Coppa Giulio Provvedi di San Casciano Val di Pesa. Dopo oltre un mese di digiuno eccolo conquistare una nuova vittoria a Massa Macinaia.

FRA GLI SPETTATORI IVANO FANINI PATRON DI AMORE & VITA PRODIR

Era annunciato ed è intervenuto fra gli spettatori Ivano Fanini, patron di Amore & Vita Prodir. "Sto seguendo da vicino Edoardo Cipollini - dice il patron della squadra professionistica più longeva nel ciclismo professionistico internazionale - Il figlio di Cesare mi sta particolarmente a cuore e quando passerà nella categoria juniores gli ho detto che allestirò una squadra tutta per lui. Dopo aver avuto nelle mie squadre giovanili suo zio Mario e suo padre Cesare non potrei esimermi dal tesserare anche lui. Purtroppo oggi non era in condizione. Forse ha un po' rallentato gli allenamenti dopo il campionato italiano di domenica. E' un periodo di rallentamento che può succedere a qualsiasi corridore. Ma il suo valore rimane di grande livello e crescendo saprà maturare ed essere ancora più forte".

Fra gli spettatori anche Pierluigi Poli, presidente del Pedale Lucchese, speaker Giuseppe Tomei dei siti ciclismo info e Italia ciclismo, nonché presidente del G.C.Cei, mentre il presidente provinciale F.C.I. Gianfranco Battaglia è stato il cerimoniere alle premiazioni. Ai vincitori è stata consegnata una coppa in memoria di Francesco Lombardi, scomparso prematuramente una decina di giorni fa.