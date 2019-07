Sport



Db Motorsport torna comando della "Novecento Gt Race Cup"

lunedì, 15 luglio 2019, 10:41

La riviera adriatica e la pista di Misano Adriatico hanno portato bene al Team DB Motorsport, impegnata lo scorso fine settimana alla quarta prova della "NovecentoGT Race Cup" con Riccardo De Bellis e la sua Porsche 991 GT3 della ZRS Motorsport.

Il pilota lucchese, supportato da Bardahl, con un capolavoro di tattica, ha riconfermato il proprio status di pilota di vertice andando a vincere la gara con una prestazione cristallina avvalorata anche dalla posizione in prima fila ottenuta di forza contro avversari che, nella unica manche di gara di 50', corrono in coppia mentre lui ha deciso di affrontare l'intero campionato da solo alla guida, una sfida nella sfida, sia a livello fisico che mentale.

"Qualifiche ottime, partenza dalla prima fila – commenta De Bellis – vittoria assoluta e risalita in testa al Campionato in una gara per me difficilissima causa la poca preparazione fisica ed il caldo umido. Una gara comunque che credo abbia ribadito che siamo tra i favoriti per il successo finale, nonostante le difficoltà del correre da solo contro avversari di alto livello, come ad esempio Davide Scannicchio, peraltro mio compagno di squadra alla ZRS. Sono felice anche per la seconda posizione assoluta dell'altra Porsche 991GT3 della mia squadra, sempre griffata Bardahl gemella alla mia, pilotata dal duo Poli-Rovida. E' stato davvero un week end memorabile, soprattutto sotto l'aspetto psicologico, sappiamo che possiamo lottarcela fino in fondo. Ringrazio Bardahl Italia per il continuo supporto non solo come partner, ma come amici veri, un grazie alla ZRS, mi hanno consegnato un'auto perfetta nel set up ed un grazie ai numerosi tifosi romagnoli che ci hanno sostenuti nella gara di 50" in quasi notturna". Adesso pagina da girare e mente a Vallelunga, dove inizierà davvero la fase "calda" della stagione!".

Adesso De Bellis comanda la classifica con 36 punti, due in più di Andrea Sapino/Nicola Sarcinelli mentre la terza accoppiata è più lontana, con 14 punti. Mancano ora due gare al termine, la stagione andata infiammandosi adesso prevede lo stop sino a fine settembre, riprendendo la corsa all'Autodromo di Vallelunga, il 21 e 22 settembre.