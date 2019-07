Sport



Domenica la festa del podismo lucchese con le premiazioni dei trofei Tpl

mercoledì, 10 luglio 2019, 17:11

L’Associazione del Podismo Non Competitivo “Trofeo Podistico Lucchese” Attività ludico-motoria-ricreativa organizza, questa domenica 14 luglio con ritrovo alle ore 16 presso il Polo Tecnologico in via Nuova 44 a Segromigno in Monte, doppia premiazione dei podisti che hanno partecipato alle marce valide per i calendari del: “Trofeo Podistico Lucchese 2018” e “Il Sabato … si Vince 2018”. Quest’ultime sono le due manifestazioni podistiche non agonistiche, per un totale di ben 103 appuntamenti (con un totale che supera le 100mila presenze nell’arco dell’intero anno), che si sviluppano nei giorni festivi e prefestivi nell’intera provincia di Lucca, dalla Piana alla Mediavalle e Garfagnana, da Lucca alla Versilia e toccando anche i territori confinanti quali del pisano, pistoiese e fiorentino. A Segromigno in Monte dunque si svolgerà una vera e propria “Festa del Podista e del Podismo Lucchese”che vedrà la consegna di numerosi premi e riconoscimenti a questi camminatori a passo libero e dei gruppi sportivi.

Per la premiazione del più conosciuto “Trofeo Podistico Lucchese 2018” saranno 411 i marciatori che verranno premiati suddivisi in 65 che hanno conquistato il traguardo del “superpremio a km 970 o 56 marce”, 164 coloro che hanno meritato il “podista assiduo a km 700 o 45 marce” e 170 per il “trofeo ‘77 a km 500 o 35 marce”. Inoltre saranno consegnati molti altri riconoscimenti a partire dai 12 podisti che hanno partecipato a tutte e 61 marce in programma: Lida Alpini, Claudio Gabrielli, Nilo Lorenzi, Guglielmo Lotti (Fratres Piano di Coreglia); Antonietta Bagnatori (Gs Vigili del Fuoco Lucca); Giuliano Bellandi (Marciatori Antraccoli), Gennarino Cagnacci (Atletica Porcari); Daniela Corazza (Donatori Sangue Gallicano); Dante Giuntini (Podisti Lucchesi); Ivano Lorenzoni (Circ. Ricreativo S. Cassiano a Vico); Giuseppe Lucarini (Gp Podisti Ds S. Maria a Colle); Alessandro Tarabori (Gs Camigliano). E ancora ai due podisti uomo e donna che hanno percorso il maggior numero di chilometri: 1066 Nilo Lorenzi (Fratres Piano di Coreglia) e 1056 Silvia Barsotti (Gs Lammari). Per il “trofeo giovani”: Pietro Nocita (San Colombano), Silvio Alberigi (Friends Corsagna) e Andrea Bechelli (Atletica Bagni di Lucca). Infine i marciatori che hanno raggiunto i “20 anni di superpremio”: Lorenzo Stefani (Donatori Sangue Gallicano); i “10 anni di superpremio”: Clementina Laurenzi (S. Maria a Colle), Rosanna Dianda (Atletica Porcari); i “5 anni di superpremio”: Mansueto Giannini (Us Partigliano), Alba Cecchettini (San Pancrazio). Infine verranno premia 32 gruppi sportivi su 45 partecipanti in base ad un conteggio tra presenze e fedeltà che vede nelle prime tre posizioni: Atletica Porcari (2764), Donatori Sangue Gallicano (2502) e Marciatori Antraccoli (2240).

Per il trofeo “Il Sabato … si Vince 2018” saranno 122 i podisti che riceveranno riconoscimenti e saranno premiati: 4 marciatori che hanno partecipato a tutte le 42 marce del calendario; 7 ragazzi per il “trofeo bambini”; 42 podisti che hanno partecipato da 29 a 42 marce e altri 69 con un numero di marce effettuate da 19 a 28.

Il Comitato Organizzatore del Trofeo Podistico Lucchese invita tutti i podisti e appassionati alle marce non competitive alla festa e premiazione.