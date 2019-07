FrAlbe vince per il secondo anno consecutivo il campionato provinciale di calcio a 5 serie A Aics

Altri articoli in Sport

sabato, 20 luglio 2019, 21:22

E' vero: non ci sono state vittorie e non ci sono stati piazzamenti di rilievo. Nonostante tutto, però, la partecipazione della "Pro Cycling Team Fanini" al Giro d'Italia è stata più che positiva da tutti i punti di vista

venerdì, 19 luglio 2019, 11:25

Il senegalese Ibrahima Sedibe (Pieve a Ripoli) è riuscito a tagliare per primo il traguardo, precedendo di 20'' Simone Orsucci (Virtus Atletica Lucca) e di 1'20'' Daniele Conte (Atletica Livorno); quarto posto per Giacomo Molinaro (Podistica Castelfranchese) e quinto Sandro Lorenzini (Massa e Cozzile)

giovedì, 18 luglio 2019, 15:33

Ottima prova ai campionati regionali individuali assoluti di Montespertoli degli atleti biancocelesti che a termine di una stagione indimenticabile per la Atletica Virtus continuano a regalare emozioni conquistando titoli di prestigio ad ogni livello

giovedì, 18 luglio 2019, 08:54

Grande partecipazione di marciatori alla festa del podismo con la doppia premiazione dei podisti che hanno partecipato alle marce valide per i calendari del: “Trofeo Podistico Lucchese 2018” e “Il Sabato … si Vince 2018”

giovedì, 18 luglio 2019, 08:52

Dopo un lungo periodo di sosta, si torna a fare sul serio. Stefano Martinelli si appresta a riprendere il volante in mano per affrontare la sesta edizione del Rally di Roma Capitale tra mille insidie, non tutte causate dal percorso

mercoledì, 17 luglio 2019, 14:52

Cambio denominazione per il CMB (Centro Mini Basket), che da ieri è ufficialmente diventato il Basketball Club Lucca. La novità è stata annunciata ufficialmente oggi, nel corso di una conferenza stampa, da due componenti del consiglio d'amministrazione della società, Florenzo Storelli e Giovanni Ricci