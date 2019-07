Grande successo dell'open day rossonero

Altri articoli in Sport

lunedì, 22 luglio 2019, 14:51

Inizia a delinearsi il roster del Basketball Club Lucca. Oggi sono stati presentati in conferenza stampa i primi tre acquisti: Sasha Kushchev (classe 1990), Marco Petrucci (1992) e Alessandro Banchi (1998). L'obiettivo dichiarato della società è quello di arrivare a completare la rosa di nomi con cui affrontare la serie...

lunedì, 22 luglio 2019, 14:45

E’ terminata in un pianto liberatorio l’avventura della virtussina Idea Pieroni ai Campionati Europei di categoria Juniores di Boras: lacrime di disappunto per non essere riuscita ad eguagliare il proprio record di 1.85m siglato ai Campionati di Società a Cecina il maggio scorso, ma anche tanta soddisfazione per il risultato...

lunedì, 22 luglio 2019, 14:39

Un'uscita di strada sulla terza speciale del "Rally di Roma Capitale" costringe il pilota lucchese ad un prosieguo di gara rivolto esclusivamente al perfezionamento del feeling con i nuovi pneumatici. Pronta, l'occasione del riscatto: con la Skoda Fabia R5 al "via" della Coppa Città di Lucca del prossimo fine settimana

lunedì, 22 luglio 2019, 09:03

Il pilota lucchese, dopo la vibrante vittoria al rally Abeti il mese scorso questo fine settimana sarà al via nella gara di casa con l'obiettivo del bis di allori nel Trofeo Renault

domenica, 21 luglio 2019, 11:39

Continua il dominio dei vecchietti terribili del Calcetto FrAlbe, squadra composta da giocatori da anni protagonisti del calcio lucchese. Dopo la vittoria di Lido di Camaiore dello scorso anno con il Punto Caffè Pisa.it, quest'anno la battaglia è stata tutta lucchese contro il Body Mind a Pontetetto, ben diretta da...

sabato, 20 luglio 2019, 21:22

E' vero: non ci sono state vittorie e non ci sono stati piazzamenti di rilievo. Nonostante tutto, però, la partecipazione della "Pro Cycling Team Fanini" al Giro d'Italia è stata più che positiva da tutti i punti di vista