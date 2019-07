Sport



Gs Lammari, fine settimana sugli allori

martedì, 2 luglio 2019, 13:17

Ancora un fine settimana con grandi soddisfazioni per il team amaranto del Gs Lammari rosa.

Eccezionale la prestazione dell'atleta del gruppo lammarese Claudia Marietta (classe: 1979), che dopo la vittoria alla maratona di Suviana, continuando ad allenarsi con costanza, si è presentata ai nastri di partenza della 44.a edizione dell’ultramarathon Pistoia-Abetone, gara di 50 km. (con oltre 30 km. di salita) e con una temperatura mai registrata a questa gara che si è corsa lo scorso 30 giugno. Al passaggio intermedio di S. Marcello Pistoiese con il tempo di 2h26' Claudia transitava, per la classifica femminile, in terza posizione, che l’ha mantenuta per tutti i successivi chilometri affrontando la lunga salita con decisione e determinazione nonostante il caldo opprimente, concludendo il suo sforzo con lo strepitoso tempo finale di 4h29'09’’ dietro alla vincitrice, la croata Nikolina Sustic e la riminese Federica Moroni e con un ottimo 24° posto nella classifica generale su 834 atleti che hanno tagliato il traguardo.

I colori amaranto hanno invece sventolato sul primo gradino del podio nell’intermedio arrivo di S. Marcello, infatti in questa gara di 30 km. ha segnato la vittoria, bissando così il successo dello scorso anno, l’atleta Romina Sedoni (1974), che è stata grande interprete della corsa in salita che l’ha vista chiudere in 33.a piazza nella generale, con il tempo di 2h32’43’’ e da segnalare infine, l’ottavo posto di una instancabile Elena Martignani (1971).

In Umbria, nella provincia di Perugia invece, di nuovo con un pettorale da gara la lammarina Laura Biagetti (1990), partecipa alla 10 km. del “VI° Giro Altopiano Colfiorito”, concludendo con il sorriso colmo di felicità in seconda posizione fermando il cronometro a 38’04’’.

Infine da evidenziare i buoni risultati ottenuti nella gare del 14 giugno a Livorno, con Denise Cavallini (1979), Cristina Neri (1966) e Barbara Dore (1978) che si piazzano seconde alla “staffetta 3x3 Livorno scali del Pontino”. Claudia Marzi (1965), conferma il suo entusiasmo nelle gare in pista chiudendo i 3mila metri a Montespertoli nel “Gran Prix Fidaltoscanaestate” in 11'38" con la sesta piazza. Invece il 21 giugno alla 5mila metri sulle mura di Lucca: 3.a assoluta Denise Cavallini (1979), 7.a assoluta Claudia Marietta (1979) e 2.a Rosella D'Arata (1965) nella categoria lady.