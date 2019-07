Gs Lammari protagonista agli italiani master e in campo nazionale

Altri articoli in Sport

Nell'elenco iscritti, spiccano le adesioni di Alberto Salvini, Gabriele Noberasco, Gian Marco Marcori, Luca Ambrosoli e Mauro Lenci, atteso sulle strade "di casa" per un piazzamento di vertice

In programma per il 26 e 27 luglio, la gara vive un notevole fermento con Porcari che per il primo anno sarà il cuore pulsante dell'evento, con le verifiche ed il parco assistenza. Un fermento vissuto anche grazie ai ben nove, tra piloti e copiloti, che saranno impegnati in gara.

Anche quest’anno la Luccagility partecipa a competizioni internazionali: i protagonisti delle trasferte all'estero sono stati ricevuti qualche giorno fa al Centro Agorà dal presidente del Consiglio Comunale Francesco Battistini e dall'Assessore allo Sport Stefano Ragghianti

L’associazione del Podismo Non Competitivo “Trofeo Podistico Lucchese” Attività ludico-motoria-ricreativa organizza, questa domenica 14 luglio con ritrovo alle ore 16 presso il Polo Tecnologico in via Nuova 44 a Segromigno in Monte, doppia premiazione dei podisti che hanno partecipato alle marce valide per i calendari del: “Trofeo Podistico Lucchese 2018”...

Fantastico fine settimana per Stefano Gori, quello appena trascorso: il 6 e 7 luglio si sono svolti a Jesolo i Campionati italiani assoluti di atletica leggera paralimpica.Più di 300 atleti in gara in questo weekend veneto, nelle gare più importanti a livello nazionale, che si sono contesi il titolo di...

Mai arrendersi, se riesci ad avere pazienza e a sognare il traguardo, puoi farlo. Il braccio al cielo alzato sabato a Poltinis nella terza tappa del 9° Sibiu Cycling Tour, è stato per il brianzolo Marco Tizza un doppio senso di liberazione