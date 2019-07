Sport



I primi nomi del Basketball Club Lucca

lunedì, 22 luglio 2019, 14:51

di eliseo biancalana

Inizia a delinearsi il roster del Basketball Club Lucca. Oggi sono stati presentati in conferenza stampa i primi tre acquisti: Sasha Kushchev (classe 1990), Marco Petrucci (1992) e Alessandro Banchi (1998). L'obiettivo dichiarato della società è quello di arrivare a completare la rosa di nomi con cui affrontare la serie B entro la fine della settimana.

I giocatori sono stati presentati dal ds Umberto Vangelisti e dal coach Michele Catalani. Alessandro Banchi viene da un ottimo campionato con la Palestrina ed è figlio del noto allenatore Luca Banchi. Sebbene sia il più giovane, ha già giocato quattro campionati nei senior. "È un play che può giocare anche da guardia" ha affermato Vangelisti parlando del nuovo acquisto. Marco Petrucci è un'ala e ha giocato nel Rekico Faenza. "È un giocatore totale" ha detto di lui il coach Catalani. Sasha Kushchev è un centro. Il ds ha definito l'ex giocatore del Bisceglie "un grande rimbalzista, che si dà davvero sotto canestro". "Sono state le nostre prime scelte nei rispettivi ruoli" ha assicurato il coach. I nuovi arrivati si sono detti contenti della loro nuova società. "Dare il massimo in campo durante il campionato" è l'obiettivo dichiarato di Kushchev. "Sarà importantissimo creare subito un amalgama di squadra" è l'opinione di Petrucci. Secondo il giovane Banchi quella che si sta formando "è una squadra ben equilibrata".

Il Basketball Club Lucca dovrebbe disputare il campionato 2019/20 nel girone A, che mette insieme le squadre della Toscana, del Piemonte e della Sicilia. "Sicuramente impegnativo in termine di trasferte" ha commentato l'allenatore, anche se il ds ha sdrammatizzato: "È più facile andare in Sicilia che ad Avellino". Sono in corso contatti per completare il più presto possibile il roster, come confermato anche dalla presidente del club Luisa Colombini Gnutti e dal consigliere Florenzo Storelli. È stato ribadito che la squadra dovrebbe essere composta da quattro giocatori senior e due giovani. Non è escluso venga ripreso qualche nome che ha giocato per il CMB, ma il ds ha sottolineato che la serie B ha esigenze diverse dai campionati minori. Il Basketball Club Lucca vuole puntare sui giovani ma non per questo manca di ambizione. "La squadra andrà in campo per vincere" ha assicurato il coach.