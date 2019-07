Sport



Il Gran Premio Poli alle Spianate di Altopascio ha chiuso il trittico del 24° Giro dei 4 Comuni

lunedì, 29 luglio 2019, 20:38

di Valter Nieri

Il tempo inclemente ed una pioggia scrosciante da far comparire l'oscurità ad un giro e mezzo dal termine,non sono riusciti a sciupare il successo del 16° Gran Premio Biciclette Poli,che si è corso in uno dei circuiti fra i più tradizionali della provincia di Lucca, a Spianate, la frazione comunale di Altopascio conosciuta per il ciclismo e per le gare organizzate da Roberto Campigli.



La gara, che si è corsa sabato pomeriggio con partenza alle ore 15, era riservata alle categorie cicloamatoriali di ogni ente e categoria e chiudeva di fatto il trittico del 24° Giro dei 4 Comuni. Anche se il maltempo ha costretto varie corse in Toscana a dare forfait per la mancanza di iscritti, a Spianate sono stati ben 120 al via che non hanno avuto paura di sfidare il tempo inclemente. Ciclisti di qualità, molto legati ad esprimere una corretta meccanica di corsa, seguendo la continua evoluzione della bicicletta, che si sono dati battaglia su strade completamente pianeggianti per la gioia dei velocisti che hanno rischiato non poco di cadere sulle strade sdrucciolevoli,insistendo a forte andatura, anche se all'arrivo si presentavano in sfilacciati e non a gruppo compatto.



Una gara che da 24 anni è il fiore all'occhiello della Federazione Csen, alla quale da sempre il G.S.Campigli è affiliato ed il suo condottiero Roberto è uno che pianifica ogni cosa nei minimi dettagli, avvalendosi come anche in questa circostanza della preziosa collaborazione dei Vigili Urbani di Altopascio,di servizio a consentire lo svolgimento della gara in massima sicurezza, controllando e gestendo gli incroci stradali il flusso veicolare.



"Non credevo ad una così numerosa partecipazione in una giornata così brutta-dice l'organizzatore-mi sto sempre più rendendo conto anno dopo anno di quanto i cicloamatori sentano questa classica che farò di tutto per mantenere in vita. Ringrazio tutti quanti hanno collaborato ed in primis gli sponsor F.S.A. Componenti biciclette, Selle Prologo, la Conad di Altopascio, il Presidente del Ciclo Team San Ginese Claudio Andolfi e l'amico Pierluigi Poli per i premi concessi ai vincitori. Nonostante la concomitanza di altre gare, a Spianate abbiamo avuto il maggior numero di partecipanti e questo ci rende, senza falsa modestia, anche un po' orgogliosi".



La gara si è svolta sul circuito piano di 10 km, con partenza ed arrivo al Bar Tropical di Spianate, da ripetersi 6 volte per un totale di 60 km. La prima batteria è partita alle ore 15 per le seguenti categorie: Cadetti/Junior, Senior, Veterani A e Veterani B. La seconda batteria 3 minuti dopo per le categorie Gentleman A, Gentleman B, Supergentleman, Master e Donne. Il vincitore assoluto della prima gara è stato Tommaso Conforti della Cykeln ASD. Nella seconda gara si è imposto Daniele Macchiaroli della Emmecicli.



Questi i vincitori categoria per categoria:



CADETTI/JUNIOR: 1.o Tommaso Conforti (Cykeln ASD), 2.o Tiziano Mura (Team Stefan); SENIOR: 1.o Gioacchino Arcara (Cicli Maggi), 2.o Daniele Giacomelli (Forcoli ASD); VETERANI A: 1.o Volodymir Bileka (Mt Bike 2001), 2.o Michele Orlandi (Cicli Baglini); VETERANI B: 1.o Mirco Andolfo (Maglificio Del Carlo), 2.o Andrea Grandi (Cicli Falaschi); GENTLEMAN A: 1.o Daniele Macchiaroli (Emmecicli), 2.o Antonio Castello (Cicli Falaschi); GENTLEMAN B: 1.o Graziano Papi (Agliana Ciclismo), 2.o Luca Vanni (Agliana Ciclismo); SUPERGENTLEMAN: 1.o Alessandro Lenzi (Mt Bike 2001), 2.o Mauro Menchini (Agliana Ciclismo); MASTER: 1.o Luciano Massei (Cicli Mori), 2.o Nando Menconi (Quercia MS); DONNE: 1.a Svietlana Stahurskaya (Agliana Ciclismo), 2.a Sara Ficini (Cicli Puccinelli).