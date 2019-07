Sport



Il lungo fine settimana dei pugili lucchesi: brillano le stelle di Garofano, Giuliano e Mencaroni

martedì, 23 luglio 2019, 10:24

Un fine settimana quello trascorso molto impegnativo per i pugili lucchesi che sono stati impegnati a Livorno ai bagni Lido nella serata “pugni amaranto“ venerdi 19 mentre il sabato per “Boxe sotto la Torre" sono saliti fino in Veneto a Piove di Sacco (Padova).

Lorenzo Garofano per i 60 kg junior ha battuto ai punti Tiziano Bernardeschi (Pug. Mazzinghi Pontedera ) confermando l’ottimo stato di forma che è riuscito a mantenere fin dall’inizio della stagione tanto che è il settimo risultato positivo consecutivo per l’allievo del maestro Giulio Monselesan che portano il record a 15 vittorie , 3 pari e 13 sconfitte . Bernardeschi è un pugile ex campione italiano schollboy molto abile in fase difensiva ma nulla ha potuto sul ring di Livorno per contenere Garofano . Sconfitta invece per Alessandro Gatti anche lui 60 kg ma youth ( classe 2001 ) che ha affrontato Francesco Cagnoni ( Hage Boxing Team Pavia ) , Gatti non ha demeritato ma accettando lo scambio ravvicinato con un pugile più basso ha alla fine subito troppo l’iniziativa perdendo di misura .

La trasferta di Piove di Sacco ha fatto mettere in risalto la buonissima prova di Samuele Giuliano che è salito di categoria (junior + 80) perché per lui è molto difficile trovare avversari sotto gli 80 kg : ha battuto ai punti Maicol Agnoletto (Boxe Piovese) ben guidato dal padre allenatore Massimo Giuliano , una bella prestazione molto convincente contro un avversario a cui rendeva molti kg e questo fa ben sperare in vista anche degli impegni che si andranno a fare a fine settembre. Ottima prova anche di Lorenzo Garibaldi al suo esordio negli elite (senza casco 69 kg ma la giuria ha dato la preferenza al pugile di casa Matteo Balestro (Boxe Piovese) penalizzando il pugile di Borgo a Mozzano secondo il parere della pugilistica. Sconfitta ai punti anche per Orsi Maurizio anche lui allenato da Giuliano , Boscolo “Cucco“ Luca della Boxe Piovese si è espresso meglio al termine delle tre riprese ed il verdetto è giusto .

Matteo Mencaroni al pari di Giuliano ha fornito una prova molto convincente sconfiggendo il quotato Tristan Vivian ( Boxe Piovese ) per la categoria dei 40 kg schoolboy : tre riprese di grande intensità pressando il rivale mancino per riuscire con successo a portarlo all’angolo, un Mencaroni in crescita quello visto a Piove di Sacco contro uno dei pugili più promettenti a livello nazionale , Monselesan può calare una carta vincente ai prossimi campionati nazionali schoolboy .

Perde il peso medio Bush Chinedu ( elite 2 ) che è salito negli 81 kg : l’avversario Meridon Malaj ( Boxe Piovese ) non fa una piega quando deve subire le “cannonate “ di Bush ma risponde alla pari e al termine delle tre riprese il verdetto va all’angolo del pupillo del Maestro Freo giustamente perché sia in fase difensiva che in attacco il pugile veneto è stato una spanna sopra il pugile lucchese ( fermo da fine settembre ’18 per una brutta frattura alla mano destra che ha richiesto una lunga convalescenza ) ma comunque è stata una sconfitta frutto non di una brutta prestazione ma semmai maturata contro un ottimo avversario molto ben preparato .