Il Premio Rally Automobile Club Lucca accende il confronto sulle strade “di casa”

martedì, 23 luglio 2019, 13:13

C'è tempo fino a domani, mercoledì 24 luglio, per inviare i propri scatti. In palio due biglietti per il Monza Rally Show. La foto vincitrice sarà utilizzata come immagine di riferimento della prossima edizione della Coppa

martedì, 23 luglio 2019, 10:28

Tanto volley, animazione, passeggiate e “gavettoni": questi gli ingredienti che hanno caratterizzato il “Campus 2019” che la ASD Centro Sportivo Libertas Ponte a Moriano, grazie all’impegno ed alla tenacia di Chiara Palagi e Valentina Pieri, rispettivamente dirigente ed allenatore, ha organizzato in quest’ultimo week-end

martedì, 23 luglio 2019, 10:24

Un fine settimana quello trascorso molto impegnativo per i pugili lucchesi che sono stati impegnati a Livorno ai bagni Lido nella serata “pugni amaranto“ venerdi 19 mentre il sabato per “Boxe sotto la Torre" sono saliti fino in Veneto a Piove di Sacco (Padova)

martedì, 23 luglio 2019, 08:51

Il giovane lucchese, deluso dall'esito delle prime tre prove tricolori disputate, condizionate da continue problematiche di ordine tecnico e caratterizzate da due ritiri per noie meccaniche riparte questo fine settimana dalla Coppa Città di Lucca con la Peugeot 208 R2 della GF Racing e con i colori di una nuova...

lunedì, 22 luglio 2019, 20:49

Nella due giorni marchigiana dedicata al settore della calzatura, il Gragnano è stato ancora una volta protagonista con i suoi atleti ai quali è mancata soltanto la vittoria parziale, sfiorata in due occasioni

lunedì, 22 luglio 2019, 14:51

Inizia a delinearsi il roster del Basketball Club Lucca. Oggi sono stati presentati in conferenza stampa i primi tre acquisti: Sasha Kushchev (classe 1990), Marco Petrucci (1992) e Alessandro Banchi (1998)