Il rinnovato Ct Lucca Vicopelago dà l’assalto allo scudetto: finali al Palatagliate dal 6 all’8 dicembre

martedì, 16 luglio 2019, 16:17

di michele masotti

Sfumata al doppio di spareggio della semifinale contro le future campionesse d’Italia di Beinasco la chance di giocarsi lo scudetto edizione 2018, il Circolo tennis Lucca Vicopelago è pronto a riprovarci con diverse novità nel proprio organico. Il team del presidente Donald Morrison ambisce, senza mezze misure, a conquistare la prossima finale di Serie A1 che, anche per il 2019, andrà in scena al Palatagliate dal 6 all’8 dicembre. Perse Anna Giulia Remondina e, soprattutto, Jasmine Paolini (accasatasi al Tc Italia Forte dei Marmi con cui è salita in A2 nda), il direttore sportivo del Ct Lucca Roberto Bertagni ha perfezionato diversi e mirati acquisti.

Assieme alle confermate Alice Matteucci, Jessica e Tatiana Pieri, e alla già annunciata Irina Bara (n. 184 del ranking WTA e 80 di doppio nda), hanno deciso di sposare il progetto del team lucchese le due ucraine Katarina Zavatska (n.133 delle classifiche mondiali) e Valentyna Ivakhnenko (numero 217). Della rosa del Ct Lucca Vicopelago faranno parte anche Serena Puccinelli, Costanza Politi e il giovane talento del vivaio Laura Bertagni.

Gli innesti di Zavatska e Ivakhnenko arricchiscono ulteriormente il già alto tasso tecnico su cui potrà contare il direttore tecnico Ivano Pieri. Desterà curiosità vedere all’opera la prima, una classe 2000, che si adatta egregiamente sia alla terra rossa che sul veloce. Zavatska che è, inoltre, reduce dalla vittoria nel ricco Itf di Contrexeville (Francia) dal montepremi di 100.000 $. “Non era semplice sostituire Jasmine Paolini, ma possiamo ritenerci assolutamente soddisfatti degli ingaggi che abbiamo portato a termine.” – ha dichiarato il ds Roberto Bertagni-“Tesserando tre straniere, peraltro di ottimo livello, salvo imprevisti e impegni nei tornei internazionali, almeno una sarà sempre regolarmente in campo nel girone preliminare che, come ci auguriamo, anche nelle fasi decisive della stagione. Devo ammettere che un contributo prezioso agli arrivi di Zavatska e Ivakhnenko è stato dato dagli ottimi rapporti che queste giocatrici hanno con le sorelle Pieri”

Nel Ct Lucca Vicopelago, alla luce di quanto di buono fatto nella precedente stagione, non ci si nasconde: “Il nostro obiettivo è quello di arrivare a giocarci lo scudetto di fronte al pubblico del Palatagliate.” – ha chiosato Bertagni- “Le avversarie più accreditate? È ancora presto per dirlo visto che il termine per i tesseramenti scade il 31 luglio; dopo quella data avremo sicuramente un quadro più chiaro della situazione.” Alla prossima A1 prenderanno parte i seguenti circolo: Ct Lucca Vicopelago, Tc Genova 1893, Usd Beinasco, Tc Prato, Club Atletico Faenza, Tc Parioli e le neopromosse Ct Siena e Bal Lumezzane.

Immutato il format del massimo campionato nazionale: la fase a gironi, due da quattro squadre ciascuno, scatterà il 13 ottobre e terminerà il 17 novembre. Alle semifinali, in programma dal 24 novembre al 1 dicembre, così come i play-out, accedono le prime due di ogni gruppo mentre le penultime e le ultime proveranno a mantenere l’A1 passando dalla lotteria degli spareggi retrocessione. Le finali scudetto, che si terranno nuovamente a Lucca dopo il successo della passata edizione e saranno organizzate dalla Mef Tennis Events in collaborazione con la Fit, si disputeranno nel weekend del 6-8 dicembre.