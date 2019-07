Sport



Il Rugby Lucca Touch incontra gli azzurri a Pergine Valsugana

lunedì, 15 luglio 2019, 17:38

Un’esperienza che non dimenticheranno facilmente. Nel week end appena trascorso, i ragazzi della squadra Touch del Rugby Lucca erano impegnati a Pergine Valsugana, sede del ritiro della nazionale italiana che sta preparando il Mondiale che si disputerà a settembre in Giappone, in occasione del torneo "Un tocco d'azzurro". Una bellissima manifestazione che ha permesso a tanti appassionati provenienti da tutta Italia di passare due giorni a stretto contatto con i loro beniamini. Lucca era una delle due formazioni toscane presenti insieme a una rappresentativa di Prato.

Il torneo prevedeva una prima fase a gironi da quattro squadre e poi un tabellone ad eliminazione diretta. Ad ogni squadra era associato un giocatore azzurro, in giornata di libera uscita per l’occasione, che faceva le veci del "Coach". Ai ragazzi lucchesi è stato assegnato il talentuoso flanker siciliano Giovanni Licata, attualmente in forza alle Fiamme oro.

Lucca era inserita in un girone di ferro insieme al Calvisano, alla Benacense e a niente meno che lo staff della Nazionale ma ha comunque fatto vedere buone cose giocandosela alla pari contro le prime due formazioni. Non male per una squadra composta in buona parte da “esordienti”. Al di là della prestazione però è stata un'esperienza importante che servirà a far crescere e cementare ancora di più un gruppo già molto solido.

Terminato il torneo poi è stato il momento della festa e dei selfie di rito con i giocatori azzurri che volentieri si sono prestati al bagno di folla. Tra i più gettonati ovviamente il capitano Sergio Parisse, l’altro senatore azzurro Alessandro Zanni, il forte centro Michele Campagnaro ma anche l’Head Coach di Italrugby Conor O’Shea.

Il rugby touch è la versione della palla ovale che non prevede contatto fisico. Si gioca infatti, come si intuisce dal nome, “al tocco” che obbliga l’avversario a bloccarsi come se fosse placcato. È una disciplina che sta riscuotendo moltissimo successo dato che permette a chiunque di giocare a rugby, anche a chi, per motivi fisici, di età o di lavoro/studio, non può giocare a livello agonistico. È anche un buon modo per avvicinarsi al rugby per quegli appassionati che non hanno mai giocato.

La formazione touch del Rugby Lucca è ormai una realtà consolidata e da oltre un anno si allena regolarmente al campo sportivo Bernardo Romei dell’Acquedotto. Provare un allenamento è sempre possibile.