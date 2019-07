La 2^ Coppa Ville Lucchesi incorona Alberto Salvini

Altri articoli in Sport

sabato, 13 luglio 2019, 21:26

Oggi a Marciana di Cascina nel 78.o Giro delle 2 Province, riservato alla categoria Elite Under 23, il Gragnano ha confermato la buona condizione delle gare precedenti ed i suoi atleti sono stati sovente nelle prime posizioni con una buona elasticità che ha facilitato i loro movimenti in testa al...

sabato, 13 luglio 2019, 00:57

Ritorna il ciclismo a Massa Macinaia da cui mancava dal 1994 quando proprio un compitese, Mario Cipollini, si impose per il terzo anno consecutivo nel circuito degli Assi a livello professionistico

giovedì, 11 luglio 2019, 21:48

Ama tuffarsi nel mare limpido di Sestri Levante e schiacciare a rete con potenza. E' una ragazza senza fronzoli per la testa che ama la pallavolo e cerca sempre di migliorarsi. E' Margherita Giani la centrale che indosserà da ottobre la maglia bianconera della Bionatura Nottolini

giovedì, 11 luglio 2019, 13:19

Nuove prestigiose prestazione delle portacolori del Gs Lammari sia in Toscana che sul territorio nazionali, con risultati che portano in casa amaranto un argento ed un bronzo ai Campionati Italiani master e una convocazione nella rappresentativa Toscana master

giovedì, 11 luglio 2019, 11:03

Nell'elenco iscritti, spiccano le adesioni di Alberto Salvini, Gabriele Noberasco, Gian Marco Marcori, Luca Ambrosoli e Mauro Lenci, atteso sulle strade "di casa" per un piazzamento di vertice

giovedì, 11 luglio 2019, 08:47

In programma per il 26 e 27 luglio, la gara vive un notevole fermento con Porcari che per il primo anno sarà il cuore pulsante dell'evento, con le verifiche ed il parco assistenza. Un fermento vissuto anche grazie ai ben nove, tra piloti e copiloti, che saranno impegnati in gara.