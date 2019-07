Sport



La Scuderia Racing Team pronta alle sfide del “Ville lucchesi”

mercoledì, 10 luglio 2019, 13:12

Sarà un fine settimana intenso, quello della scuderia lucchese RACING TEAM, che avrà da schierare tre equipaggi alla seconda edizione del rally storico "Coppa Ville lucchesi", valido per il Trofeo rally di terza zona, in pratica la gara di casa.

Al via della gara che partirà da Altopascio per concludersi a Montecarlo, ci saranno Cristiano Matteucci-Michele Frosini, su una Fiat 130 Abarth gruppo A ex ufficiale, Silvano Federici-Alessio Pellegrini su una Opel Manta GTE e Giovanni Lorenzi-Simone Canigiani su Fiat 127 Sport.

Particolare interesse sulla presenza di Matteucci-Frosini alla gara, la cui vettura è stata vittoriosa nel tricolore rally negli anni ottanta con Paolo Fabbri, mentre per Federici-Pellegrini c'è la curiosità che sono zio (il pilota) e nipote, pronti a sfruttare al meglio la trazione posteriore della vettura tedesca per regalare spettacolo lungo le prove speciali. Gara training, invece, per Lorenzi e Canigiani, in testa alla Michelin Rally Cup, i quali hanno scelto appunto la Coppa Ville Lucchesi per prepararsi alle prossime sfide del trofeo indetto dal costruttore francese di pneumatici.

Saranno le verifiche tecnico-sportive a inaugurare la manifestazione, con equipaggi e vetture chiamati ad assecondare le pratiche pre-gara dalle ore 14 di venerdì 12 luglio. Ad accogliere gli esemplari partecipanti alla gara sarà Altopascio, con Sala dei Granai, in piazza Ospitalieri, sede delle verifiche sportive, e piazza Ricasoli teatro delle operazioni di verifica tecnica, prima di lasciare i riflettori alla pedana di partenza, con la vettura "numero 1" che, alle ore 19.31, si dirigerà verso piazza d'Armi a Montecarlo, sede del riordinamento notturno. L'indomani, sabato, saranno gli otto chilometri della prova speciale "Gragnano" ad inaugurare, alle ore 10, il confronto sul campo. A seguire altre sei prove speciali, prima dello sventolare della bandiera a scacchi, a Montecarlo, alle 18.31.