Lucca agility dog ricevuta da Battistini e Ragghianti prima delle gare internazionali estive

mercoledì, 10 luglio 2019, 17:11

L’associazione del Podismo Non Competitivo “Trofeo Podistico Lucchese” Attività ludico-motoria-ricreativa organizza, questa domenica 14 luglio con ritrovo alle ore 16 presso il Polo Tecnologico in via Nuova 44 a Segromigno in Monte, doppia premiazione dei podisti che hanno partecipato alle marce valide per i calendari del: “Trofeo Podistico Lucchese 2018”...

mercoledì, 10 luglio 2019, 15:58

Fantastico fine settimana per Stefano Gori, quello appena trascorso: il 6 e 7 luglio si sono svolti a Jesolo i Campionati italiani assoluti di atletica leggera paralimpica.Più di 300 atleti in gara in questo weekend veneto, nelle gare più importanti a livello nazionale, che si sono contesi il titolo di...

mercoledì, 10 luglio 2019, 14:45

Mai arrendersi, se riesci ad avere pazienza e a sognare il traguardo, puoi farlo. Il braccio al cielo alzato sabato a Poltinis nella terza tappa del 9° Sibiu Cycling Tour, è stato per il brianzolo Marco Tizza un doppio senso di liberazione

mercoledì, 10 luglio 2019, 13:12

Tre equipaggi per la compagine impegnati alla seconda edizione del rally storico, in programma questo fine settimana nell'hinterland lucchese

martedì, 9 luglio 2019, 15:32

Spettacolare debutto in maglia azzurra per il virtussino Roberto Orlando che alle Universiadi di Napoli segna una delle pagine di storia più alte della Atletica Virtus Lucca

lunedì, 8 luglio 2019, 14:03

Il Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca annuncia il perfezionamento dell’accordo che legherà, per la stagione 2019-2020, ai colori biancorossi Annalisa Vitari, centro-ala classe 1996