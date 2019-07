Sport



Misano - Coppa Italia Turismo II Divisione (Peronigroup)

martedì, 16 luglio 2019, 16:15

Domenica da incorniciare a Misano, nell’ultimo week-end di corse della Coppa Italia Turismo (II° div.), prima del tradizionale periodo dedicato al riposo di Augusto (Feriae Augusti), per il duo Roberto Vanni (pilota lucchese)-Domenico Parrotta e la loro BMW 318 racing, schierata dal Racing Team Terni. Al cospetto di vetture molto più potenti i due, oltre all’obiettivo di portare la vettura al traguardo, presupposto essenziale al conseguimento di ogni utile risultato, devono trovare stimolo, coraggio e punti di riferimento perché la loro prestazione non sia misurata solo dal correre delle lancette su di un cronometro. -Un ampio sorriso sotto i caschi-: questa l’emozione rilasciata dai due dopo la battaglia che li ha visti impegnati, nelle rispettive gare, contro la Vw Fun Cup di Luigi Mimmo Cevasco, un duello che ha riscaldato anche i cuori dei rispettivi sostenitori. Le giornate erano cominciate con qualifiche da dimenticare, tante interruzioni, per vari problemi in pista, non avevano consentito troppi giri puliti. In Gara 1 il pilota lucchese rimetteva nella giusta direzione il desiderio di divertimento e, dopo il duello che dicevamo, riusciva ad agguantare un prezioso terzo posto della divisione e il primo di categoria. Pienamente soddisfatto del risultato che lo ripaga dell’amaro masticato nella precedente prova di Monza. Il podio nella divisione e il primo posto della categoria accompagnano le speranze di uno splendido settembre romano al prossimo appuntamento di Vallelunga.