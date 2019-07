Sport



Nel trentennale di Amore&Vita Prodir la prima vittoria da professionista di Marco Tizza

mercoledì, 10 luglio 2019, 14:45

di Valter Nieri

Mai arrendersi, se riesci ad avere pazienza e a sognare il traguardo, puoi farlo. Il braccio al cielo alzato sabato a Poltinis nella terza tappa del 9° Sibiu Cycling Tour, è stato per il brianzolo Marco Tizza un doppio senso di liberazione.

Ha colto la prima sudata e più volte sfiorata vittoria da professionista smentendo tutti coloro che non credevano in lui dal momento che faceva parte di quella schiera di corridori che hanno sofferto ad avere un contratto rischiando di chiudere in anticipo la carriera.

Per la credibilità non erano bastati nemmeno i numerosi piazzamenti della scorsa stagione con la Nippo Fantini fra i quali il terzo posto al Trofeo Matteotti, il 5.o al Giro della Toscana ed il 9.o nel memorial Marco Pantani.

All'ultimo istante, quando le speranze sembravano esaudirsi, il fiuto di Ivano e Cristian Fanini (non nuovo in queste circostanze) ha consentito a Tizza di continuare a sognare, di non mollare mai e crederci sempre mantenendo, come fa lui, il corpo e la mente in continua tensione e la sua grande condizione fisica dell'ultimo mese gli ha consentito di mitigare le numerose amarezze ma non la tenacia che caratterizza i brianzoli come lui.

In Romania ha vinto una tappa non facile in un Tour del calendario Uci 2.1 che, fra gli italiani, vide trionfare nella classifica finale Davide Rebellin nel 2013 e Mauro Finetto nel 2015. I partenti sono stati 125 e 78 hanno completato il percorso molto duro che al termine ha premiato il ventunenne astro nascente costaricano Kevin Rivera del Team Androni Sidermec con licenza professional continental.

Assieme alle professional Androni e Gazprom-Rus Velo, Amore & Vita Prodir è stata fra le protagoniste assolute, terminando il Tour con il 7.o posto nella classifica finale di Pierpaolo Ficara ed il nono dello stesso Marzo Tizza.

Una vittoria di tappa giunta per certi versi inaspettata vero Marco?

"Si,una tappa vinta dopo che non ci pensavo proprio - risponde per la Gazzetta di Lucca il ciclista brianzolo -. La nostra squadra stava lavorando per coprire la fuga di Celano, ripreso a 400 metri dal traguardo. Io stavo in gruppo senza forzare dal momento che Pierpaolo Ficara era messo bene per la volata. Quando ho visto che l'ungherese Valter Attila della CCC Development lo stava superando sono uscito lungo ed ho avuto la meglio sullo stesso atleta ungherese."

Da un successo inaspettato alla generosa e sfortunata gara di Celano, ripreso a poche centinaia di metri dal traguardo anche nella quarta tappa. Però rimane la soddisfazione per la società del patron lucchese Ivano Fanini di vedere alzare l'asticella delle sue ambizioni assumendo una posizione di rilievo nel ranking lottando spalla a spalla contro squadre professional ed in questa crescita di risultati va dato il merito anche al lavoro del D.S. ucraino Volodymyr Starchyk che sta facendo crescere la squadra a livello mentale spendendo le energie senza tanta dispersione.

Ma come ha festeggiato Tizza questo evento per lui importante che sembrava non arrivare mai?

"Al mio rientro in un locale del mio paese di Giussano, mi sono concesso un bicchiere di spumante assieme ai miei amici. In questo momento mi sento particolarmente felice di rappresentare la mia terra, la Brianza."

Quando ha iniziato a correre e chi le ha dato i consigli più importanti?

"Sono quasi nato in bici. Avevo 7 anni quando impuntai i pedali. Mi ritengo volitivo e combattivo e mi auguro di poter fare ancora meglio nei prossimi anni. Mio fratello Francesco che ha 11 anni più di me, ex professionista alle Ceramiche Pagnoncelli, mi è sempre stato vicino consentendomi di non commettere i suoi errori di quando correva. Gli sono riconoscente, ma a volte non basta nemmeno questo per avere una squadra".

Amore & Vita Prodir e Marco Tizza, per loro due eventi difficilmente dimenticabili. La società del Team Manager Cristian Fanini compie 30 anni, ma ancor più lunga è la storia di Ivano Fanini che fa professionismo da 35 anni consecutivi, un record mondiale di longevità che appartiene ad un lucchese ed inorgoglisce l'intero movimento ciclistico di Lucca, mai così carente come oggi di ricambi generazionali.

Su Tizza il commento di Ivano: "Marco è l'atleta italiano più piazzato ed ora diventerà l'atleta italiano più vittorioso. Il nostro principale obiettivo stagionale era il campionato italiano dove alla vigilia pronosticai che saremmo arrivati davanti a Vincenzo Nibali e non soltanto ho azzeccato il pronostico, ma a Compiano Tizza avrebbe vinto il titolo se, una volta in fuga, fosse rimasto incollato in discesa ad uno specialista come Davide Formolo, perché poi lo avrebbe battuto in volata. Nella prova unica tricolore la mia squadra ha dimostrato con Tizza e Ficara, mentre Celano quel giorno purtroppo non stava bene, di saper tenere sui 227 chilometri e di stare con i primi sugli appennini parmensi che presentavano un dislivello di 3500 metri".

LE PRIME APPARIZIONI PROFESSIONISTICHE DI IVANO FANINI

35 anni di squadre Fanini con il professionismo, ma ancor di più gli anni che legano Ivano Fanini nell'ambiente. "Prima ancora di avere una squadra - risponde - portavo a correre fra i professionisti il lucchese Olimpio Paolinelli facendogli indossare la maglia Fanini. Era il 1978 quando Olimpio correva a fianco dei grandi campioni di allora come Eddy Merckx, Felice Gimondi e Fuente. Da quel momento cullai l'idea della squadra che nacque nel 1984"

PROSSIMI IMPEGNI PER AMORE & VITA PRODIR

Marco Tizza si sta allenando in questi giorni sui valichi montani di Livigno per trovare il suo passo ideale in vista del Giro di Portogallo in programma ad agosto, prossimo appuntamento di Amore & Vita Prodir alla ricerca di altre affermazioni dopo i sette successi stagionali.