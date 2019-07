Sport



Nella due giorni marchigiana Gragnano due volte sul podio con Longhitano e Fiorelli

lunedì, 22 luglio 2019, 20:49

di Valter Nieri

Nella due giorni marchigiana dedicata al settore della calzatura, il Gragnano è stato ancora una volta protagonista con i suoi atleti ai quali è mancata soltanto la vittoria parziale, sfiorata in due occasioni: Claudio Longhitano è giunto secondo sabato nel G.P.Città di Porto Sant'Elpidio e Filippo Fiorelli si è classificato ieri al posto di onore (per la quarta volta in stagione) nel 35.o G.P.Città di Montegranaro.

Nonostante i podi, quasi immancabili ad ogni gara, resta da stabilire se è maggiore la gioia o il rammarico per i gialloneri che fanno spesso la corsa, ma non raccolgono in base a quanto seminato. A Porto Sant'Elpidio si è finalmente visto il miglior Longhitano di stagione anche se qualche errore lo ha fatto salire soltanto al secondo gradino del podio.

In fuga con Alessandro Frangioni del Sant'Elpidio, si è fatto colpevolmente riprendere da Raffaele Radice a due chilometri dal traguardo. Una svista o una mancanza di audacia? Resta il fatto che ha dovuto giocarsi la volata con i due atleti marchigiani quando invece avrebbe dovuto accelerare per non consentire il ricongiungimento. Il fatto ancora più clamoroso che a vincere è stato Radice nonostante il massimo sforzo prodotto per il ricongiungimento. In provincia di Fermo la squadra diretta da Massini ha piazzato quattro atleti nelle prime dieci posizioni. Filippo Fiorelli ha vinto la volata del gruppo, giunto sul traguardo con un ritardo di 45 secondi, settimo Lorenzo Friscia e decimo Matteo Conforti.

FIORELLI SECONDO A MONTEGRANARO SI AGGIUDICA LA COMBINATA DELLA CALZATURA

Ieri ancora protagonisti nella provincia di Fermo i dilettanti élite Under 23 ed ancora la società del presidente Carlo Palandri a lottare per vincere. Si correva il 35.o G.P. Città di Montegranaro. Al via 107 corridori in rappresentanza di 20 società. Dopo il primo giro di 24 km., la corsa si snodava su un circuito di 13 km. da ripetersi 7 volte per un totale di 115 km.

"Mentre a Porto Sant'Elpidio - dice il presidente Palandri - la mia squadra ha fatto la corsa, ieri a Montegranaro si è trovata spesso ad inseguire. Nonostante ciò abbiamo avuto un'altra grande opportunità di vincere in questo caso con Fiorelli, sarebbe stato il coronamento alle due giornate che avremmo meritato per quanto prodotto".

In effetti la Freccia di Ficarazzi è stato artefice dell'ennesima grande prestazione in una gara in linea molto dura e adatta ai suoi mezzi su un circuito che presentava sul finale per sette volte la salita verso Montegranaro a quota 279 metri, non molto ripida ma la strada saliva costantemente nei chilometri conclusivi. L'agilità di pedalata di Fiorelli in salita anche ieri era tipica del grimpeur e non mostrava nessuna difficoltà tecnico-dinamica.

Se poi aggiungiamo che in caso di arrivo in una ristretta volata l'atleta giallonero è quasi sempre il più veloce, era da aspettarsi che i suoi avversari avrebbero cercato di attaccarlo costantemente per impedirgli di giocarsi la vittoria. E' quanto è accaduto. Nei chilometri conclusivi è andato in porto dopo vari tentativi l'attacco del polacco Artur Sowinski della squadra locale VPM Porto Sant'Elpidio Monte Urano.

Il fuggitivo all'ultimo giro conservava un vantaggio di 42 secondi sul gruppo guidato costantemente nelle prime posizioni da Fiorelli, che produceva il massimo sforzo, e tutto lasciava presagire, vista la sua superiorità sugli avversari e l'inconsistenza di schermaglie tattiche, che avrebbe ripreso il polacco. Così non è andata e per la quarta volta Fiorelli si è dovuto "accontentare" della seconda piazza, giungendo sul traguardo con un ritardo ridotto a 14 secondi, la stessa dell'anno passato quando in fotocopia fu il colombiano Carmona Mejia Christian David a precederlo sul traguardo.

Fiorelli mitigava l'amarezza dell'ennesimo secondo posto aggiudicandosi la combinata della 2 giorni marchigiana dedicata alla calzatura. Perfetta l'organizzazione del G.S.Calzaturieri di Montegranaro che ha visto prevalere in entrambe le corse la squadra di casa del VPM Porto Sant'Elpidio, sabato con Raffaele Radice e ieri con Artur Sowinski; una società che ha avuto il merito di correre attivando la mente meglio del Gragnano nelle fasi cruciali.

Filippo Fiorelli con questi piazzamenti consolida la sua prima posizione nella classifica di rendimento regionale ed insiste nelle prime posizioni nazionali. Erano tanti anni che il Gragnano non guidava la classifica con un suo corridore. A suggellare la sua ottima stagione gli è arrivata la convocazione dal c.t. Davide Cassani per la corsa a tappe Adriatica Ionica che si snoderà fra Veneto e Friuli da mercoledi al 29 luglio. Per la Freccia di Ficarazzi una vetrina importante e prestigiosa indossando i colori azzurri.

35.o G.P.CITTA' DI MONTEGRANARO

ORDINE DI ARRIVO

1.o Artur Sowinski(VPM Porto Sant'Elpidio Monte Urano)che percorre i km.115 alla media di 37,765;

2.o Filippo Fiorelli(Gragnano Sporting Club)a 14";

3.o Alessandro Frangioni(VPM Porto Sant'Elpidio Monte Urano);

4.o Andrea Di Renzo(idem);5.o Michele Corradini(Team Fontebraccio).