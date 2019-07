Sport



Al 78° Giro delle 2 province primo podio stagionale per Lorenzo Friscia

sabato, 13 luglio 2019, 21:26

di Valter Nieri

Primo podio stagionale per il venticinquenne pisano Lorenzo Friscia anche se deve accontentarsi della terza posizione. Oggi a Marciana di Cascina nel 78.o Giro delle 2 Province, riservato alla categoria Elite Under 23, il Gragnano ha confermato la buona condizione delle gare precedenti ed i suoi atleti sono stati sovente nelle prime posizioni con una buona elasticità che ha facilitato i loro movimenti in testa al gruppo e promuovendo diverse fughe.

Rientrati in squadra anche Diego Frignani e Francesco Carollo, dopo aver smaltito un virus fastidioso ed aver superato, l'altro, l'esame di maturità. La squadra, priva di Filippo Fiorelli, tenuto a riposo dal D.S.Massini per un microciclo di scarico, si è presentata a Marciana con Lorenzo Friscia, Yuri Botti, Matteo Conforti, Claudio Longhitano, Frignani e Corollo. Gli atleti del Presidente Palandri sono stati monitorati spesso nelle prime posizioni e nell'ultima fuga di sette corridori prima dell'arrivo avevano nel plotone di testa Friscia e Longhitano.

"Sono soddisfatto della forma della squadra - ha commentato a fine gara il presidente Palandri - anche se devo purtroppo constatare un grave errore da parte di Friscia e Longhitano che purtroppo ci è costato la vittoria. Dopo l'ultima curva hanno imboccato il rettilineo in sesta e settima posizione. Troppo in ritardo nei 250 metri conclusivi. Friscia che ha forza nelle gambe ha recuperato posizioni, ma è giunto terzo, sfiorando il posto di onore. Per lui un podio niente male, ma oggi avrebbe veramente potuto vincere senza quell'errore di valutazione".

Nello sprint conclusivo si è imposto Matteo Rotondi del Team Cinelli, davanti a Manuel Pesci dell'ASD Team Malmantile e terzo Friscia. Al quarto troviamo Michele Corradini ed al quinto il lucchese Nicolas Nesi, all'ennesimo piazzamento stagionale. Soltanto settimo il volitivo Longhitano. I gialloneri hanno così piazzato due atleti nelle prime sette posizioni.

Per Friscia è il primo podio stagionale, arrivato in una classica di grandi tradizioni al termine di km. 135,400 corsi ad un buon ritmo. Un podio precedentemente sfiorato domenica a Rigutine di Arezzo, dove è giunto quarto nel 60.o Giro delle Valli Aretine, e prima ancora due volte quinto rispettivamente nella 2.a tappa del Giro di Albania il 21 maggio da Shkooder a Elbasan e nella 5.a tappa il 24 maggio da Sarande a Fier.

Amarezze però mitigate dal grande successo di tappa e nella classifica finale del compagno di squadra Filippo Fiorelli. Domani, con partenza alle 13,20 da Bacchereto in provincia di Prato, la squadra capannorese sarà alla partenza del 64.o Giro di Montalbano. Il ritrovo è fissato nel piazzale Verdi di Bacchereto. La corsa, organizzata dall'U.C.Seanese di Carmignano, misura km.143,500.

Rientra in gara la Freccia di Ficarazzi, atteso fra i grandi favoriti ed alla ricerca del quinto successo stagionale. Il Gragnano deve soltanto mantenere la buona condizione aerobica e fisica a livello di squadra ed i risultati continueranno a venire. Fiorelli comanda attualmente la classifica di rendimento in Toscana con 73 punti, davanti a Matteo Sobrero della Dimencion Data For Qhubeka.