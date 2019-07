Nuovi coach al Basketball club Lucca

Altri articoli in Sport

lunedì, 29 luglio 2019, 20:38

Il tempo inclemente ed una pioggia scrosciante da far comparire l'oscurità ad un giro e mezzo dal termine,non sono riusciti a sciupare il successo del 16° Gran Premio Biciclette Poli,che si è corso in uno dei circuiti fra i più tradizionali della provincia di Lucca, a Spianate, la frazione comunale...

lunedì, 29 luglio 2019, 16:13

La gara di casa non ha sortito l'effetto sperato per padre e figlio, attesi protagonisti ma alle fine delusi dall'esito. Solo papà Gabriele all'arrivo, estromesso dalla top ten per problemi alla vettura, ha salvato il bilancio con una prestazione di spessore e con la vittoria di classe

lunedì, 29 luglio 2019, 16:12

Seconda vibrante vittoria per il pilota lucchese nel Trofeo Renault e conferma delle doti di pilota di vertice. Ottime le sensazioni avute, insieme a Federico Grilli alla guida della Clio R3 della Pavel Group, con i colori della Jolly Racing Team, i "registi" di questo nuovo programma sportivo

domenica, 28 luglio 2019, 14:44

Per la società Lenza Sportiva Sant’Alessio di Monte S. Quirico grandi soddisfazioni per il successo ottenuto con l’annuale appuntamento della “Settimana della Pesca e XXII° anno Scuola di Pesca”

domenica, 28 luglio 2019, 09:42

Anche la 54^ Coppa Città di Lucca, valido per la Coppa Rally di sesta zona e per il Trofeo Rally Toscano, porta la firma di Rudy Michelini. Il pilota di Lucca, che inseguiva il suo nono alloro non ha tradito le attese firmando nuovamente il qualificato albo d'oro della gara,...

venerdì, 26 luglio 2019, 22:41

Con il prologo di Vigeu di mercoledi prossimo ha inizio l'81.a edizione della Vuelta a Portugal, un Giro che ha visto in passato spesso protagonista Amore & Vita Prodir